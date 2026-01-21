Logo
Трампов лет прекинут због проблема у летјелици

Извор:

Агенције

21.01.2026

07:09

Коментари:

0
Трампов лет прекинут због проблема у летјелици
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједнички авион на путу за Давос у Швицарској, у коме се налазио амерички предсједник Доналд Трамп, вратио се протекле ноћи у Мериленд мање од сат времена након полијетања, због "мањег проблема са електриком", изјавила је данас портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит.

Трамп је другим авионом за Давос полетио сат времена касније, преноси ЦБС.

Ливит је новинарима у предсједничком авиону рекла да је, након полијетања из заједничке базе Ендруз, посада идентификовала "мањи проблем са електриком" и, из предострожности, одлучила да се окрене и врати у базу.

Авион се вратио у базу у 23.07 сати по локалном времену, а Трамп се потом укрцао у нови авион, који је полетио за Давос око поноћи.

Новинари су рекли да су се свјетла у новинарској кабини накратко угасила након полијетања.

Трамп ће у Давосу учествовати на Свјетском економском форуму, на коме би требало да се обрати данас, убрзо након слијетања. Тренутно постоје два модификована "боинга 747" који служе као предсједнички авиони, а оба су у употреби од 1990. године.

Требало је да буду замијењени 2024. године модификованим "боингом 747", али је завршетак првог авиона за замјену одложен до 2027. године, а другог до 2028. године, према подацима Америчког ратног ваздухопловства.

