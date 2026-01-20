Трамп: Сигуран сам да ме у Швајцарској радосно очекују

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп потврдио је да ускоро путује на "прекрасно мјесто" у Швајцарској и да је сигуран да га тамо радосно очекују.
Предсједник САД сутра би требало да учествује на Свјетском економском форуму у Давосу у Швајцарској, гдје се увелико расправља о његовим пријетњама да би Сједињене Државе могле силом преузети контролу над Гренландом.
Француски предсједник Емануел Макрон поручио је свјетским челницима да је "бескрајно гомилање нових царина" из САД "неприхватљиво".
Трамп је рекао да царине представљају важан извор прихода и јачања националне безбједности Сједињених Америчких Држава, наводећи да са нестрпљењем чека одлуку Врховног суда САД о законитости царина уведених прошле године.
Он је навео да су САД захваљујући царинама прикупиле стотине милијарди долара, упозоривши да би у случају неповољне судске одлуке могло доћи до обавезе враћања тог новца.
Говорећи о економији, похвалио је резултате своје администрације, наводећи да је окончана "Бајденова стагфлација", остварен "изузетно снажан економски раст", као и "најбоље берзе и пензијски фондови у историји", преноси ЦБС Њуз.
- Наслиједили смо хаос. Бројке које смо наслеијдили биле су веома високе, а сада смо их готово све значајно смањили - рекао је Трамп на конференцији за новинаре.
Истакао је постигнућа своје администрације тврдећи да је урађено више него у било којој претходној влади
Трамп је у свом обраћању изнио и низ критика на рачун Сомалије и сомалијских имиграната, називајући Сомалију "земљом која не личи на државу" и карактеришући је као "приближно најгору на свијету".
У том контексту критиковао је и представницу у Конгресу САД Илхан Омар, која је сомалијског поријекла, а сомалијске имигранте назвао је "људима са веома ниским коефицијентом интелигенције".
