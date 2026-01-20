ЕУ одговара на Трампове пријетње: Обустављају важан трговински споразум?

20.01.2026
Европски парламент одлучио је да замрзне процес ратификације трговинског споразума између Европске уније и Сједињених Америчких Држава, као одговор на најновије пријетње америчког предсједника Доналда Трампа, потврдиле су данас, 20. јануара, главне политичке групације у ЕП.
Ову мјеру подржали су социјалдемократе (S&D) и посланици Европске народне партије (ЕПП), док је она изазвала подјеле међу европским националистичким странкама.
Предсједница посланичке групе S&D Иратксе Гарсија Перес изјавила је новинарима да међу политичким групама постоји "већински договор" да се замрзне трговински споразум који су ЕУ и САД постигли прошле године, пише Фигаро.
Највећа политичка група у ЕП, ЕПП, такође је потврдила обуставу даљих разговора о том споразуму, преноси Танјуг.
Предсједник посланичке групе ЕПП Манфред Вебер оцијенио је да је спречавање бесцаринског приступа америчких компанија европском тржишту "веома снажан алат".
Предсједница центристичке групе Обновимо Европу (Renew) Валери Аје истакла је да је ријеч о "изузетно моћној полузи", наводећи да не вјерује да би америчке компаније биле спремне да се одрекну европског тржишта.
С друге стране, дио националистичке деснице успротивио се замрзавању споразума.
Копредсједник групе Европских конзервативаца и реформиста (ЕЦР) Никола Прокаћини оцијенио је да је таква одлука "грешка".
Супротан став има група Патриоте, на чијем је челу француски европосланик Жордан Бардела, која подржава "суспензију" споразума.
Бардела је поручио да је у односима са САД сада на снази "однос снага"
Договор, постигнут током љета, предвиђа царине од 15 одсто на извоз из ЕУ у САД, док би амерички извоз у ЕУ био ослобођен царина.
