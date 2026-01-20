Logo
Становници Гренланда упозорени: Спремите се за могућу инвазију

Б92

20.01.2026

19:42

0
Премијер Гренланда Јенс-Фредерик Нилсен рекао је становницима тог арктичког острва да се припреме за војну инвазију усред пријетњи Доналда Трампа о његовом преузимању. Данска премијерка Мете Фредриксен рекла је да "најгоре можда тек долази".

Премијер је навео да је "мало вјероватно да ће доћи до војног сукоба, али се не може искључити".

"Зато морамо бити спремни на све могућности, али нагласимо ово: Гренланд је дио НАТО и, ако би дошло до ескалације, то би имало посљедице и по остатак свијета", рекао је Нилсен.

трамп макрон

Свијет

Трамп објавио приватне поруке Макрона: Шта је рекао, а шта је мислио?

Ово долази након што је Данска послала војнике у Кангерлусуак, гдје се налази главни међународни аеродром на Гренланду.

Подсјетимо, Трамп је пријетио је да ће погодити Велику Британију и друге европске савезнике царинама од 10% од 1. фебруара, уколико не пристану на његову куповину Гренланда, полуаутономне данске територије, и одбио је да искључи употребу војне силе за заузимање острва.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп објавио фотомонтажу, "забо" америчку заставу на тло Гренланда

Амерички предсједник је упозорио и да Русија и Кина представљају националну безбједносну пријетњу са Арктика и тврдио да Данска није у стању да заштити Гренланд.

Нилсен је додао да је његова влада имала добре састанке са НАТО и његовим савезницима и да би све западне земље требало да буду уједињене "поштовањем националног, територијалног интегритета (и) поштовањем међународног права".

"Најгоре можда тек долази"

Говорећи раније у парламенту у Копенхагену, данска премијерка Мете Фредриксен такође је нагласила да је Данска била "лојални и блиски савезник" дуги низ година, али "ипак, сада нам пријети наш најближи савезник".

Мете Фредериксен

Свијет

Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду

Фредриксен је рекла лидерима странака током парламентарних питања у уторак да "најгоре можда тек долази". Детаљније о томе прочитајте у тексту: "Ово је увреда"; А најгоре можда тек долази.

(б92)

Grenland

Danska

invazija

Доналд Трамп

Упозорење

