Сијарто: ЕУ не треба да се бави питањем Гренланда

Мађарска сматра да ЕУ не би требало да се бави судбином Гренланда, ово питање треба размотрити на преговорима између Данске и Сједињених Држава, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
- Сматрамо да ово питање треба ријешити билатералним преговорима. Не сматрам да је то питање ЕУ. Управо зато смо јуче, на састанку сталних представника /при ЕУ у Бриселу/ истакли да не сматрамо да је потребно, а самим тим ни могуће, издати заједничко саопштење ЕУ /у вези са Гренландом - рекао је Сијарто након састанка са чешким колегом Петром Мацинком у Прагу.
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је раније да би судбина Гренланда требало да буде размотрена на преговорима између данске премијерке Мете Фредериксен и америчког предсједника Доналда Трампа, без мијешања других земаља. Исти став имао је и пољски предсједник Карол Навроцки.
Портпарол Европске комисије Анита Хипер изјавила да ЕУ подржава територијални интегритет Данске, чији је дио Гренланд као аутономна територија.
Од почетка свог другог мандата, Трамп је више пута изјављивао да Гренланд треба да постане дио Сједињених Америчких Држава, а након војне операције у Венецуели, почео је отворено да инсистира на томе, подсјећа Спутњик.
