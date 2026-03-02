Природни омекшивач за веш: Мјешавина од 2 састојка учиниће одјећу мекшом

Извор:
Куповни омекшивачи садрже пуно хемикалија које могу изазвати иритацију коже и оштетити одјећу.
Уколико желите да уштедите новац и користите природни омекшивач који вам неће иритирати кожу, направите га сами.
За разлику од куповних, овај омекшивач се састоји од само два састојка која имате у кући и потпуно су природна. Потребни су вам:
Помијешајте и сипајте у веш машину у преграду за омекшивач. Не брините, кад се одјећа осуши, нећете осјетити мирис сирћета из овог домаћег омекшивача.
Постоји још један рецепт за домаћи омекшивач који користе многе домаћице. Треба вам 600 мл воде, 200 мл балсама за косу и 100 мл бијелог сирћета. Све састојке помијешајте. За оба рецепта се у машину ставља 1 чеп омекшивача, преноси Најжена.
