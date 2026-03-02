Logo
Преминуо мушкарац повријеђен у експлозији у БиХ

АТВ

02.03.2026

13:36

Преминуо мушкарац повријеђен у експлозији у БиХ

Након јучерашње експлозије плинске боце у стамбеној згради у зеничком насељу Црквице, потврђено је да је Мухамед Беговић (71) преминуо од задобијених повреда.

Експлозија се догодила око 11.40 сати у улазу 1Ц, а полиција је одмах осигурала мјесто догађаја.

Беговић је због повреда опасних по живот хитно превезен у Клинички центар Универзитета у Сарајеву, гдје је, упркос напорима љекара, преминуо, пише "Црна хроника".

Хроника

Ужас у БиХ: Пас растргао мушкарца

Надлежне службе настављају истрагу како би утврдиле све околности несреће.

Станари зграде евакуисани су јуче након разорне експлозије плинске боце.

