Преминуо мушкарац повријеђен у експлозији у БиХ

Након јучерашње експлозије плинске боце у стамбеној згради у зеничком насељу Црквице, потврђено је да је Мухамед Беговић (71) преминуо од задобијених повреда.
Експлозија се догодила око 11.40 сати у улазу 1Ц, а полиција је одмах осигурала мјесто догађаја.
Беговић је због повреда опасних по живот хитно превезен у Клинички центар Универзитета у Сарајеву, гдје је, упркос напорима љекара, преминуо, пише "Црна хроника".
Надлежне службе настављају истрагу како би утврдиле све околности несреће.
Станари зграде евакуисани су јуче након разорне експлозије плинске боце.
