Нови детаљи убиства: Вођа ''Црвених ђавола'' ликвидиран пред дјецом

Извор:
Агенције
02.03.2026
13:06
Коментари:0
Младић Новак К. (35) који је јуче убијен у насељу Ердеч је вођа "Црвених ђавола" - навијачке групе Радничког из Крагујевца.
Навијачи су се на званичној Фејсбук страници опростили од свог вође уз фотографију и поруку да почива у миру, преноси "Република".
Свијет
Америка открила ко им је срушио авионе: Није Иран
Подсјетимо, Новак К. убијен је пред женом и дјецом у свом аутомобилу.
Убица, за којег се сумња да је возио квад, убрзо се након пуцњаве удаљио са лица мјеста.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму