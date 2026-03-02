Logo
Large banner

Нови детаљи убиства: Вођа ''Црвених ђавола'' ликвидиран пред дјецом

Извор:

Агенције

02.03.2026

13:06

Коментари:

0
Убијени Н.К.
Фото: Приватна архива

Младић Новак К. (35) који је јуче убијен у насељу Ердеч је вођа "Црвених ђавола" - навијачке групе Радничког из Крагујевца.

Навијачи су се на званичној Фејсбук страници опростили од свог вође уз фотографију и поруку да почива у миру, преноси "Република".

Срушио се амерички авион

Свијет

Америка открила ко им је срушио авионе: Није Иран

Подсјетимо, Новак К. убијен је пред женом и дјецом у свом аутомобилу.

Убица, за којег се сумња да је возио квад, убрзо се након пуцњаве удаљио са лица мјеста.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Крагујевац

Србија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пуцњава у Мостару

Хроника

Пуцњава у БиХ: Газда локала угледао провалника па отворио ватру

1 ч

0
Дјевојчицу (15) покосио на пјешачком прелазу, па побјегао са мјеста незгоде

Хроника

Дјевојчицу (15) покосио на пјешачком прелазу, па побјегао са мјеста незгоде

1 ч

0
Марко Гвозденовић син снежане ђуришић злостављање

Хроника

Син Снежане Ђуришић изашао из болнице: И даље има видљиве повреде од стравичног малтретирања

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Власник угледао лопова у радњи, па пуцао на њега

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Први снимци хаоса на Кипру: Узлетјели ловци

14

07

У првом плану: Горан Селак

14

07

Током легитимације насрнуо на полицајце, једног ударио у главу

14

07

Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

14

04

Овај хороскопски знак не зна за пораз

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner