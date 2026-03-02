Logo
Америка открила ко им је срушио авионе: Није Иран

Аутор:

Стеван Лулић

02.03.2026

12:18

Срушио се амерички авион
Америчка војска потврдила је да су на Блиском истоку оборена њихова три авиона, међутим, како тврде рушење нису извеле иранске снаге.

Објаснили су да је Кувајт "грешком оборио" три ловца Ф‑15Е Страјк Игл током борбених дејстава.

Подсјетимо, више америчких авиона оборено је јутрос изнад Кувајта.

"Ловци америчког Ратног ваздухопловства грешком су оборени од стране кувајтске противваздушне одбране", наводи се у саопштењу.

Срушио се амерички авион

Свијет

Хаос у Кувајту: Срушено више америчких авиона, амбасада САД дигла узбуну - "склоните се"

"Свих шест чланова посаде је сигурно катапултирано, безбједно евакуисано и у стабилном је стању. Кувајт је признао овај инцидент и захвални смо кувајтским одбрамбеним снагама на њиховим напорима и подршци у овој текућој операцији", додали су Американци.

