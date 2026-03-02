Америка открила ко им је срушио авионе: Није Иран

Аутор:Стеван Лулић
Америчка војска потврдила је да су на Блиском истоку оборена њихова три авиона, међутим, како тврде рушење нису извеле иранске снаге.
Објаснили су да је Кувајт "грешком оборио" три ловца Ф‑15Е Страјк Игл током борбених дејстава.
Подсјетимо, више америчких авиона оборено је јутрос изнад Кувајта.
"Ловци америчког Ратног ваздухопловства грешком су оборени од стране кувајтске противваздушне одбране", наводи се у саопштењу.
"Свих шест чланова посаде је сигурно катапултирано, безбједно евакуисано и у стабилном је стању. Кувајт је признао овај инцидент и захвални смо кувајтским одбрамбеним снагама на њиховим напорима и подршци у овој текућој операцији", додали су Американци.
At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
