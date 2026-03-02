Logo
Хаос у Кувајту: Срушено више америчких авиона, амбасада САД дигла узбуну - "склоните се"

Мондо.рс

02.03.2026

11:00

Срушио се амерички авион
Фото: X/Screenshot

Неколико америчких борбених авиона срушило се јутрос у Кувајту, али су сви пилоти преживјели, саопштило је кувајтско Министарство одбране. Чланови посаде су се, како се наводи, безбједно катапултирали и превезени су у болницу на лијечење.

Још није јасно шта је узроковало пад америчких авиона, али се инцидент догодио током периода интензивне иранске ватре са земље.

Министарство одбране је саопштило да се истрага о "узроцима инцидента" наставља.

Ројтерс наводи да су у том подручју виђени ватрогасци и кола Хитне помоћи. Истовремено, амерички ловац Ф-15 срушио се у Кувајту у јутарњим сатима.

Упозорење амбасаде САД у Кувајту

Амбасада САД у Кувајту издала је упозорење америчким грађанима да се склоне усред континуираних пријетњи од напада ракетама и беспилотним летјелицама изнад региона.

"Постоји континуирана пријетња од напада ракетама и беспилотним летјелицама изнад Кувајта. Не долазите у амбасаду. Склоните се у свом дому на најнижем расположивом спрату и даље од прозора. Не излазите напоље", објављено је у саопштењу америчког Одељења за конзуларне послове на друштвеној мрежи Икс.

илу-Дубаи

Сцена

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

Особље америчке амбасаде се склонило, позивајући америчке грађане да прегледају безбједносне планове у случају напада.

Оборен амерички авион Ф-15?

Иран је наводно оборио амерички авион Ф-15.

На интернету се појавио снимак борбеног авиона који губи контролу у ваздуху након што је погођен близу репа. Снимак приказује како се авион неколико пута неконтролисано окреће прије него што се запалио и срушио на земљу. Очевици су пријавили гласну експлозију након пада и густ црни дим који се дизао са мјеста несреће.

одбојка

Остали спортови

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Према првим незваничним извјештајима, пилот се катапултирао из авиона непосредно прије пада и безбједно се спустио падобраном. Снимци са мјеста догађаја га приказују на земљи, свјесног, прије него што су га мјештани одвели у задњем дјелу камионета.

Идентитет пилота још увек није званично објављен.

Зашто је Кувајт на мети Ирана?

Тензије на Блиском истоку ескалирају након напада Израела на Иран у суботу, а ваздушни саобраћај изнад неколико земаља у региону је готово потпуно милитаризован. Кувајт је дугогодишњи савезник Америке и једна од кључних логистичких тачака за америчку војску у Персијском заливу.

У земљи се налазе важне америчке базе и складишта опреме, а кувајтски ваздушни простор често користе амерички и савезнички ратни авиони током операција у Ираку, Сирији и шире, преноси Мондо.

