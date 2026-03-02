Хаос у Кувајту: Срушено више америчких авиона, амбасада САД дигла узбуну - "склоните се"

Извор:
Неколико америчких борбених авиона срушило се јутрос у Кувајту, али су сви пилоти преживјели, саопштило је кувајтско Министарство одбране. Чланови посаде су се, како се наводи, безбједно катапултирали и превезени су у болницу на лијечење.
Још није јасно шта је узроковало пад америчких авиона, али се инцидент догодио током периода интензивне иранске ватре са земље.
Министарство одбране је саопштило да се истрага о "узроцима инцидента" наставља.
Ројтерс наводи да су у том подручју виђени ватрогасци и кола Хитне помоћи. Истовремено, амерички ловац Ф-15 срушио се у Кувајту у јутарњим сатима.
Амбасада САД у Кувајту издала је упозорење америчким грађанима да се склоне усред континуираних пријетњи од напада ракетама и беспилотним летјелицама изнад региона.
"Постоји континуирана пријетња од напада ракетама и беспилотним летјелицама изнад Кувајта. Не долазите у амбасаду. Склоните се у свом дому на најнижем расположивом спрату и даље од прозора. Не излазите напоље", објављено је у саопштењу америчког Одељења за конзуларне послове на друштвеној мрежи Икс.
Особље америчке амбасаде се склонило, позивајући америчке грађане да прегледају безбједносне планове у случају напада.
Иран је наводно оборио амерички авион Ф-15.
На интернету се појавио снимак борбеног авиона који губи контролу у ваздуху након што је погођен близу репа. Снимак приказује како се авион неколико пута неконтролисано окреће прије него што се запалио и срушио на земљу. Очевици су пријавили гласну експлозију након пада и густ црни дим који се дизао са мјеста несреће.
Према првим незваничним извјештајима, пилот се катапултирао из авиона непосредно прије пада и безбједно се спустио падобраном. Снимци са мјеста догађаја га приказују на земљи, свјесног, прије него што су га мјештани одвели у задњем дјелу камионета.
Идентитет пилота још увек није званично објављен.
Тензије на Блиском истоку ескалирају након напада Израела на Иран у суботу, а ваздушни саобраћај изнад неколико земаља у региону је готово потпуно милитаризован. Кувајт је дугогодишњи савезник Америке и једна од кључних логистичких тачака за америчку војску у Персијском заливу.
У земљи се налазе важне америчке базе и складишта опреме, а кувајтски ваздушни простор често користе амерички и савезнички ратни авиони током операција у Ираку, Сирији и шире, преноси Мондо.
