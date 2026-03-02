Logo
На Кипру затворене школе, кренула евакуација

02.03.2026

09:45

Кипар
Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Кипар је ставио државне службе у стање приправности, затворио школе и покренуо евакуације гдје је то било потребно, након што је дрон погодио британску базу РАФ Акротири на острву.

Влада: Безбједност грађана је приоритет

Кипарски предсједник Никос Христодулидес поручио је у понедјељак, 2. марта, да су безбједност земље и грађана највиши приоритет владе.

Дејана Декић

Свијет

Дејана Декић из Дубаија за АТВ: Ситуација је била заиста застрашујућа

„Налазимо се у региону посебне геополитичке нестабилности, са бројним изазовима и проблемима, који тренутно пролази кроз досад незабиљежену кризу. Радимо оно што морамо, са безбједношћу наше земље и наших грађана као главном бригом“, рекао је он, преноси тпортал.

Христодулидес је нагласио да Кипар, као држава чланица Европске уније најближа Блиском истоку и популарна туристичка дестинација, остаје при ставу да се неће „укључити ни у какву војну операцију“.

Додао је да ће земља наставити да испуњава хуманитарну улогу коју је имала и у претходном периоду, дјелујући „као дио рјешења, а не проблема“.

njemacka vojska

Свијет

Њемачка открила да ли ће се директно укључити у војне акције против Ирана

Дрон погодио базу у Акротирију

Говорећи о ноћашњем нападу, предсједник је навео да је „беспилотна летјелица типа шахед погодила унутар војних инсталација британских база у Акротирију, проузрокујући мању материјалну штету“.

Према наводима грчких медија, друга борбена беспилотна летјелица, такође лансирана према британској бази из Ирана, неутралисана је прије него што је стигла до циља.

