Logo
Large banner

Педофил спроведен у затвор у Фочи, након пет година бјекства

Аутор:

Огњен Матавуљ

02.03.2026

09:37

Коментари:

0
Затвор
Фото: АТВ

Након пет година бјекства одбјегли педофил Ј.К. спроведен је у Казнено поправни завод Фоча на издржавање 11-годишње казне затвора.

Бјегунца су у затвор спровели полицијски службеници Окружног центра Судске полиције у Добоју, након што је изручен из Хрватске на граничном прелазу Славонски Брод.

Убијен тинејџер-Ненад Г-07012026

Хроника

Убица остаје иза решетака: На Божић ножем усмртио осамнаестогодишњака

”На основу екстрадиције судска полиција је преузела Ј.К. за којим је била активна међународна потјерница и спровели га у КПЗ Фоча. Наведени је правоснажно осуђен на 11 година затвора због кривичног дјела обљуба са дјететом млађим од 15 година”, саопштила је Судска полиција Републике Српске.

Како сазнаје АТВ Ј.К. је правоснажно осуђен пресудом Окружног суда у Добоју из 2021. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

pedofil

Затвор

Фоча

bjegunac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Станари хитно евакуисани након експлозије плинске боце: Мушкарац у тешком стању

Хроника

Станари хитно евакуисани након експлозије плинске боце: Мушкарац у тешком стању

1 ч

0
Убијен тинејџер

Хроника

Убица остаје иза решетака: На Божић ножем усмртио осамнаестогодишњака

1 ч

0
Давио малољетницу с којом је живио, дјевојчица успјела помоћи

Хроника

Давио малољетницу с којом је живио, дјевојчица успјела помоћи

2 ч

0
Мушкарац (39) избоден ножем: Пролазник му спасио живот

Хроника

Мушкарац (39) избоден ножем: Пролазник му спасио живот

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner