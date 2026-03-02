Педофил спроведен у затвор у Фочи, након пет година бјекства

Аутор:Огњен Матавуљ
Након пет година бјекства одбјегли педофил Ј.К. спроведен је у Казнено поправни завод Фоча на издржавање 11-годишње казне затвора.
Бјегунца су у затвор спровели полицијски службеници Окружног центра Судске полиције у Добоју, након што је изручен из Хрватске на граничном прелазу Славонски Брод.
”На основу екстрадиције судска полиција је преузела Ј.К. за којим је била активна међународна потјерница и спровели га у КПЗ Фоча. Наведени је правоснажно осуђен на 11 година затвора због кривичног дјела обљуба са дјететом млађим од 15 година”, саопштила је Судска полиција Републике Српске.
Како сазнаје АТВ Ј.К. је правоснажно осуђен пресудом Окружног суда у Добоју из 2021. године.
