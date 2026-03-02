Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Извор:
АТВ
02.03.2026
10:30
Током викенда Израел и САД напале су Иран, а све више је вијести које стижу о недужним жртвама, цивилима.
Тако је у нападу на једну спортску салу на југу Ирана убијено 20 одбојкашица, јавио је ирански ТВ канал "Ал Мајадин", што је касније потврђено и другим изворима. Незванично, више је од 100 повријеђених.
"ФИВБ је шокирана и изузетно забринута због извјештаја да је неколико младих одбојкашица у Ирану изгубило живот усљед погоршања безбједносне ситуације на Блиском истоку и у ширем региону. Изражавамо најдубље саучешће породицама страдалих и свима који су погођени овом кризом која се развија", наводи се у саопштењу и додаје:
"Поред тога, десетине хиљада чланова наше велике одбојкашке породице у региону расељене су и суочавају се са веома неизвесном будућношћу. Фокус ФИВБ-а сада је на обезбјеђивању сигурности свих одбојкашица и одбојкаша, тренера, чланова стручног штаба и волонтера који се налазе или бораве у региону, а који су сада захваћени сукобом. ФИВБ је формирао посебну радну групу како би у реалном времену убрзао овај хуманитарни рад, сарађујући са владама, невладиним организацијама и другим релевантним телима", наводи се и закључује:
"ФИВБ снажно вјерује у значај сарадње, дијалога, мира и солидарности. У складу са тим вриједностима, ФИВБ позива међународну заједницу да помогне у деескалацији и проналажењу мирног рјешења".
