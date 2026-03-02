Logo
Large banner

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Извор:

АТВ

02.03.2026

10:30

Коментари:

0
Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица
Фото: Pixabay

Током викенда Израел и САД напале су Иран, а све више је вијести које стижу о недужним жртвама, цивилима.

Тако је у нападу на једну спортску салу на југу Ирана убијено 20 одбојкашица, јавио је ирански ТВ канал "Ал Мајадин", што је касније потврђено и другим изворима. Незванично, више је од 100 повријеђених.

Данил Медведев

Тенис

Заробљени тенисери у Дубаију одбили алтернативе - остају гдје су

"ФИВБ је шокирана и изузетно забринута због извјештаја да је неколико младих одбојкашица у Ирану изгубило живот усљед погоршања безбједносне ситуације на Блиском истоку и у ширем региону. Изражавамо најдубље саучешће породицама страдалих и свима који су погођени овом кризом која се развија", наводи се у саопштењу и додаје:

"Поред тога, десетине хиљада чланова наше велике одбојкашке породице у региону расељене су и суочавају се са веома неизвесном будућношћу. Фокус ФИВБ-а сада је на обезбјеђивању сигурности свих одбојкашица и одбојкаша, тренера, чланова стручног штаба и волонтера који се налазе или бораве у региону, а који су сада захваћени сукобом. ФИВБ је формирао посебну радну групу како би у реалном времену убрзао овај хуманитарни рад, сарађујући са владама, невладиним организацијама и другим релевантним телима", наводи се и закључује:

Bolnica

Занимљивости

Језива исповијест жене која је доживјела срчани удар: ''Била сам мртва 24 минута, знам шта је са друге стране''

"ФИВБ снажно вјерује у значај сарадње, дијалога, мира и солидарности. У складу са тим вриједностима, ФИВБ позива међународну заједницу да помогне у деескалацији и проналажењу мирног рјешења".

Подијели:

Тагови :

Иран вијести

Израел Иран

Odbojka

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Домен Превц

Остали спортови

Шта ради овај човјек: Погледајте ново чудо Домена Превца

16 ч

0
Лука Пејић

Остали спортови

Бањалука домаћин балканског првенства у каратеу, Пејићу злато у Борику

1 д

0
Фиктивним клубовима "минирају" Пливачки савез Српске

Остали спортови

Фиктивним клубовима "минирају" Пливачки савез Српске

2 д

0
Балканско првенство у каратеу: Пејић освојио злато

Остали спортови

Балканско првенство у каратеу: Пејић освојио злато

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner