Logo
Large banner

Бањалука домаћин балканског првенства у каратеу, Пејићу злато у Борику

Извор:

АТВ

28.02.2026

19:38

Коментари:

0
Лука Пејић
Фото: АТВ

За бањалучког каратисту Луку Пејића Балканско првенство у Бањалуци није могло боље да почне. Већ првог дана домогао се златне медаље у сениорској конкуренцији до 73 килограма.

Не крије Лука да је пресрећан, истичући да медаља има већу тежину јер је освојена на домаћем терену.

Данас су се на татамију Борика нашле даме. За неке је ово прво сениорско такмичење, а конкуренција је кажу И те како јака.

Првенство је окупило 350 учесника из 11 земаља. За сада све протиче у најбољем реду, а похвале на рачун организатора стижу са свих страна.

Последњег дана Балканског првенства на распореду је екипно такмичење. Уједно, ово је посљедња велика превјера пред европско сениорско првенство које ће се у мају одржати у Франкфурту.

Подијели:

Тагови :

karate

Luka Pejić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Фиктивним клубовима "минирају" Пливачки савез Српске

Остали спортови

Фиктивним клубовима "минирају" Пливачки савез Српске

1 д

0
Балканско првенство у каратеу: Пејић освојио злато

Остали спортови

Балканско првенство у каратеу: Пејић освојио злато

1 д

0
Елведина Музаферија, алпска скијашица из БиХ

Остали спортови

Елведина Музаферија доживјела језив пад: Објављен снимак

1 д

0
РК Борац добио велику судску битку тешку скоро 200.000 КМ

Остали спортови

РК Борац добио велику судску битку тешку скоро 200.000 КМ

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Ужас на Ади: Пронађено тијело жене

19

59

Италијански министар одбране заглављен у Дубаију са породицом

19

55

Избјељивач за веш: Како га користити безбједно и ефикасно

19

50

Додик: Република Српска ће увијек бити уз своје пријатеље и савезнике из Израела

19

38

"Каћин меморијал": Филип Ђокић и Ангелина Ћердић славили у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner