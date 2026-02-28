Бањалука домаћин балканског првенства у каратеу, Пејићу злато у Борику

Извор:
АТВ
28.02.2026
19:38
За бањалучког каратисту Луку Пејића Балканско првенство у Бањалуци није могло боље да почне. Већ првог дана домогао се златне медаље у сениорској конкуренцији до 73 килограма.
Не крије Лука да је пресрећан, истичући да медаља има већу тежину јер је освојена на домаћем терену.
Данас су се на татамију Борика нашле даме. За неке је ово прво сениорско такмичење, а конкуренција је кажу И те како јака.
Првенство је окупило 350 учесника из 11 земаља. За сада све протиче у најбољем реду, а похвале на рачун организатора стижу са свих страна.
Последњег дана Балканског првенства на распореду је екипно такмичење. Уједно, ово је посљедња велика превјера пред европско сениорско првенство које ће се у мају одржати у Франкфурту.
