Елведина Музаферија доживјела језив пад: Објављен снимак

Елведина Музаферија, алпска скијашица из БиХ, доживјела је тежак пад на првом званичном тренингу у Золдеу, гдје се возе трке ФИС Свјетског купа, а сад се појавио снимак те незгоде.
До незгоде је дошло при великој брзини, пред крај првог сектора, када је након мањег доскока ударила у капију.
Потом је ударила у стазу те у заштитну ограду, при чему је неколико метара летјела наглавачке.
Музаферија је истакла да је пад био озбиљан, али да је имала среће.
Наиме, ваздушни прслук активирао се на вријеме и ублажио ударце.
Након указане помоћи и обављених прегледа утврђене су промјене у предјелу скочног зглоба, а додатно мишљење специјалисте се још очекује.
Због повреде, Музаферија ће пропустити тренинг и спуст, док су мале шансе да ће бити спремна и за Супер-Г трке током викенда.
У Золдеу је сутра, 27. фебруар на распореду женски спуст.
Викенд доноси и Супер-Г, укључујући надокнаду раније отказане трке из Заухенсеа.
