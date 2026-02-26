Logo
Елведина Музаферија доживјела језив пад: Објављен снимак

26.02.2026

21:23

Коментари:

0
Елведина Музаферија, алпска скијашица из БиХ
Фото: Tanjug/AP Photo/Robert F. Bukaty

Елведина Музаферија, алпска скијашица из БиХ, доживјела је тежак пад на првом званичном тренингу у Золдеу, гд‌је се возе трке ФИС Свјетског купа, а сад се појавио снимак те незгоде.

До незгоде је дошло при великој брзини, пред крај првог сектора, када је након мањег доскока ударила у капију.

Потом је ударила у стазу те у заштитну ограду, при чему је неколико метара летјела наглавачке.

Музаферија је истакла да је пад био озбиљан, али да је имала среће.

Наиме, ваздушни прслук активирао се на вријеме и ублажио ударце.

Посљедице повреде

Након указане помоћи и обављених прегледа утврђене су промјене у пред‌јелу скочног зглоба, а додатно мишљење специјалисте се још очекује.

Елведина Музаферија

Остали спортови

Објављен снимак језивог пада: Елведина Музаферија летјела наглавачке

Због повреде, Музаферија ће пропустити тренинг и спуст, док су мале шансе да ће бити спремна и за Супер-Г трке током викенда.

У Золдеу је сутра, 27. фебруар на распореду женски спуст.

Викенд доноси и Супер-Г, укључујући надокнаду раније отказане трке из Заухенсеа.

