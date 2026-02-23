Logo
Линдзи Вон о паклу кроз који је прошла: Била сам корак од ампутације ноге

23.02.2026

20:43

spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026
Фото: Tanjug/AP/Marco Trovati

Линдзи Вон је пуштена из болнице након тешке повреде задобијене на Зимским олимпијским играма у Италији, али је пред њом дуг и неизвјестан процес опоравка.

Двије седмице послије несреће, 41-годишња Американка је путем друштвених мрежа открила да је имала чак пет операција, те да су љекари водили борбу како би избјегли ампутацију ноге.

Задобила је сложен пријелом лијеве поткољенице, уз тешку повреду и лом скочног зглоба.

"Имала сам сложен прелом тибије, такође сам сломила главу фибуле", објаснила је Американка.

Због тежине повреде развио се опасан компартмент синдром.

"Компартмент синдром настаје када имате толико трауме на једном подручју да има превише крви и она се заглави. У основи згњечи све – мишиће, нерве, тетиве, све умире. Доктор Том Хекет спасио ми је ногу од ампутације. Спасио ме је. Урадио је оно што се зове фасциотомија, пресјекао је обје стране моје ноге и пустио је да дише, и спасио ме је".

У необичном сплету околности, повреда предњег укрштеног лигамента прије Игара показала се пресудном.

"Увијек говорим да се све догађа с разлогом, али да нисам покидала укрштени лигамент, што бих ионако учинила након пада на Олимпијским играма, Том не би био тамо и не би ми могао спасити ногу. Веома сам захвална. Осјећам се срећно и захвално њему за ту шесточасовну операцију".

Боравак у болници био је продужен због компликација.

"Била сам у болници мало дуже него што сам се надала јер сам имала веома низак хемоглобин због губитка крви из свих операција. Заиста сам се мучила, бол је био помало ван контроле и морала сам да примим трансфузију крви. То ми је много помогло и сада сам коначно код куће".

Линдзи Вон

ЗОИ 2026

