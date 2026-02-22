Завршено дворанско атлетско првенство БиХ: Ивичићу три медаље

Извор:
Атлетичар бањалучког Борца Лука Ивичић имао је највише успјеха на данас одржаном дворанском првенству БиХ на Бањици у Београду.
Борац најуспјешнији клуб из Републике Српске на првенству БиХ и Српске у дворани за сениоре
Лука Ивичић најуспјешнији појединац оба првенства са два злата (мотка и 60 препоне) и сребром штафета 4x400
1.Лука Ивичић (мотка)
1.Лука Ивичић (60 препоне)
1.Милица Пелемиш (60м)
2.Јован Росић (800м)
2.Штафета 4x400 мушка
(Ивичић,Поповић,Кутић,Росић)
3.Никола Марчета (троскок)
3.Кристина Поповић (кугла)
На такмичењу је наступило 110 атлетичара из 26 клубова.
