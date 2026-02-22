Logo
Large banner

Завршено дворанско атлетско првенство БиХ: Ивичићу три медаље

Извор:

АТВ

22.02.2026

20:19

Коментари:

0
Завршено дворанско атлетско првенство БиХ: Ивичићу три медаље
Фото: Уступљена фотографија

Атлетичар бањалучког Борца Лука Ивичић имао је највише успјеха на данас одржаном дворанском првенству БиХ на Бањици у Београду.

Борац најуспјешнији клуб из Републике Српске на првенству БиХ и Српске у дворани за сениоре

Лука Ивичић најуспјешнији појединац оба првенства са два злата (мотка и 60 препоне) и сребром штафета 4x400

Првенство БиХ

1.Лука Ивичић (мотка)

1.Лука Ивичић (60 препоне)

1.Милица Пелемиш (60м)

2.Јован Росић (800м)

2.Штафета 4x400 мушка

(Ивичић,Поповић,Кутић,Росић)

3.Никола Марчета (троскок)

3.Кристина Поповић (кугла)

Првенство Републике Српске

1.Лука Ивичић (мотка)

1.Лука Ивичић (60 препоне)

1.Милица Пелемиш (60м)

1.Јован Росић (800м)

1.Штафета 4x400 мушка

(Ивичић,Поповић,Кутић,Росић)

3.Никола Марчета (троскок)

3.Никола Марчета (даљ)

2.Кристина Поповић (кугла)

На такмичењу је наступило 110 атлетичара из 26 клубова.

Подијели:

Таг :

Luka Ivičić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хокеј

Остали спортови

Чудо на леду: Американци срушили Канаду и узели злато послије 46 година

3 ч

0
Ко је освојио највише медаља на ЗОИ: Једна земља далеко испред свих

Остали спортови

Ко је освојио највише медаља на ЗОИ: Једна земља далеко испред свих

7 ч

0
rondale moore izvršio samoubistvo

Остали спортови

Рондејл Мур одузео себи живот

12 ч

0
Доналд Трамп звао Уроша Медића! "Србијо долазимо"

Остали спортови

Доналд Трамп звао Уроша Медића! "Србијо долазимо"

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Преминуо Владислав Јовановић

20

50

Пјевач одгађа све наступе због тешке болести: "Прошао сам кроз пакао"

20

40

Сутра почиње Васкршњи пост: Траје 48 дана, а овога се обавезно треба придржавати

20

27

Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо

20

24

"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner