Сутра је важан празник: Обичај који се преноси генерацијама, али једна ствар се строго забрањује

Курир

22.02.2026

21:30

Вјерује се да је имао велике исцјелитељске моћи, због чега је и добио надимак "господар свих болести", па је највећи број данашњих обичаја везан за здравље и исцјељења.

Српска православна црква и њени вјерници 23. фебруара обиљежавају дан посвећен Светом свештеномученику Харалампију, једном од највећих мученика у историји хришћанства, познат у народу и као "господар свих болести".

Ко је био Фаралампије

Име овог свеца грчког је порекла и значи радосна свјетлост. Он је био епископ у Магнезији (Тесалија) у 2. вијеку, а вјерује се да је у 113. години пострадао због Христа. За живота урадио је много чудесних ствари, и многе људе преобратио је у хришћанство - због њега је чак и царева ћерка Галина прешла у хришћанство.

Када је у време цара Септимија Севера почео прогон хришћана, Харалампије се није крио, већ се својевољно предао. Када су га живог одрали, светац је рекао царским војницима: "Хвала вам, браћо, за то што остругавши моје старо тијело, ви обновисте дух мој за нови, вјечни живот".

Осуђеник на смрт

Осуђен на смрт и изведен на губилиште свети Харалампије уздиже руке к небу и помоли се Богу за све људе, да им Бог да тјелесно здравље и душевно спасење, и да им умножи плодове земаљске. "Господе, ти знаш, да су људи месо и крв; опрости им гријехе, и излиј благодат Твоју на све!" После молитве овај свети старац предаде душу своју Богу прије него што џелат спусти мач на његов врат. Харалампије је пострадао 202. године, а Галина је обавила сахрану.

Вјерује се да има исцелитељске моћи

СПЦ

Друштво

Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола

Свети Харалампије је веома поштован у народу. Вјерује се да је имао велике исцелитељске моћи, због чега је и добио надимак "господар свих болести", па је највећи број данашњих обичаја везан за здравље и исцељења.

На дан Светог свештеномученика Харалампија вјерује се да мајке треба да воде дјецу у цркву како би се заједно помолили овом свецу за здравље. Поред тога, обичај је да и сви којима нешто фали данас неизоставно оду до љекара. Још једно вјеровање каже да ће дете коме на овај празник испадне или никне први зуб бити срећно цијелог живота, и над њим ће бдети управо Свети Харалампије.

(курир)

