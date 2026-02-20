Logo
Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола

Телеграф

20.02.2026

07:08

0
Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола
Фото: АТВ

СПЦ и њени вjерници 20. фебруара прослављају дан Светог Патернија Лампсакијског, свеца за ког су везана нека од најфасцинантнијих прича. Прослављамо његов лик и дjело уз један интересантан обичај.

Свети Партеније био је син ђакона из града Мелитопоља, познат по својој дубокој побожности још од дjетињства. Још као мали пажљиво је упамтио ријечи јеванђеља и трудио се да их свакодневно примjењује у животу.

Касније се населио крај једног језера, гдjе је ловио рибу, продавао је и дијелио сиромасима. По Божјој вољи изабран је за епископа лампсакијског. Светитељ је очистио град од безбожаца, затворио храмове и саградио многе цркве. Његова молитва лијечила је разне болести, а нарочито био је одлучан у борби против злих духова.

Дуго је живио, показујући на дјелу своју љубав према Богу и људима, и преселио се у вјечни покој Христов у IV вијеку.

Сусрет са злим духом

Једна од познатих прича о светитељу говори о његовој снази и вјерности Богу:

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Брисел и Кијев су тајно склопили пакт са мађарском опозицијом

Када је желио да истера злог духа, неки кажу и ђавола из човјека, дух га је молио: "Даћу ти другог човјека у кога можеш ући и у њему живјети", рекао је.

Партеније га је упитао: "Ко је тај човјек?"

"И ја сам тај човјек, уђи и буди у мени", одговорио је светитељ.

Чувши ово, зли дух је након што је пробао побјегао као огњем опаљен, вичући: "Како бих ја могао ући у дом Божји?"

Молитва светом Партенију

Вјерници који желе да се помоле овом свецу могу рећи:

"Боже отаца наших, чини увијек са нама по Твојој кротости, не напуштај нас Твојом милошћу, но њиховим молитвама у миру уреди живот наш."

(Телеграф)

