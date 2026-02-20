Logo
Орбан: Брисел и Кијев су тајно склопили пакт са мађарском опозицијом

РИА Новости

20.02.2026

07:05

0
Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Европска унија и Украјина су тајно склопиле пакт у Минхену са мађарском опозиционом странком Тиса, према којем ће, ако дође на власт, залагати се за чланство Кијева у ЕУ и подржати га у сукобу са Русијом, објавио је премијер Виктор Орбан на конференцији за новинаре након састанка "мировног савјета" у Вашингтону , који је преносила телевизијска станица М1.

- Минхенски споразум ће остати забиљежен у историји мађарске политике. То се ријетко дешава. Из релевантних извора знамо да је тамо потписан пакт. Говоримо о стварању партијске осовине Брисел-Кијев-Тиса. Ако нова влада дође на власт у Мађарској, она ће подржати Украјину у наставку рата, подржати чланство Украјине у Европској унији и одрећи се права вета Мађарске у Бриселу по питањима рата и спољне политике - рекао је Орбан .

Влада Република Српске

Република Српска

Данас сједница Владе Републике Српске

Он је додао да његова влада има прецизне информације да Кијев финансира Тису како би се мијешала у парламентарне изборе. Према Орбану, режим Зеленског пружа странци бесплатне ИТ услуге.

- Ово је документовано и добро познато, а и Одбор за националну безбједност мађарског парламента се бавио овим питањем - напоменуо је.

Орбан је изјавио да су односи између Кијева и Будимпеште постали непријатељски због поступака украјинске стране и да се неће побољшати док се сукоб у Украјини не заврши. Међу непријатељским поступцима украјинске стране, Орбан је навео покушаје да се "створи хаос у енергетском сектору" затварањем нафтовода Дружба, "присили Европска унија да заустави јефтине испоруке руске енергије Мађарској кроз санкције", увуче Мађарска у сукоб и наметне јој финансијске обавезе да подржи Украјину.

Прошле недјеље, Володимир Зеленски , говорећи на Минхенској безбједносној конференцији, дао је грубу опаску о Виктору Орбану, тврдећи да је размишљао о томе да прошири свој стомак, а не о својој војсци. Мађарски премијер је касније коментарисао Зеленскијев напад, наглашавајући да Украјина неће моћи да се придружи ЕУ .

Доналд Трамп

Свијет

Трамп наложио објављивање досијеа о НЛО

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто је напоменуо да је Зеленски почео да се мијеша у мађарску предизборну кампању како би на априлским изборима инсталирао опозициону владу која би одобрила убрзано приступање Украјине ЕУ и трансфер мађарског новца корумпираном украјинском режиму.

Због тога је украјински амбасадор у Будимпешти позван у мађарско Министарство спољних послова, а сљедећег дана је мађарски амбасадор у Кијеву позван у украјинско Министарство спољних послова.

Парламентарни избори у Мађарској одржаће се 12. априла.

Виктор Орбан

Мађарска

Kijev

Коментари (0)
