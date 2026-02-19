Пењароја: Морамо боље ако хоћемо трофеј

Извор:
АТВ
19.02.2026
22:46
Коментари:0
Кошаркаши Партизана посљедњи су полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа након што су послије продужетка савладали ФМП резултатом 95:90.
Било је напето до самог краја, рекао је након меча Алексеј Покушевски, један од бољих у екипи Партизана у овом мечу.
Кошарка
АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Партизан послије продужетка до пласмана у полуфинале
“ФМП је играо добру утакмицу, намучили су нас. Било је напето до самог краја. Ми нисмо играли добро, поготово у другој и трећој четвртини. Треба са се одморимо и спремимо за сутра. Неће бити лако, али морамо да дамо све од себе за финале”, изјавио је Алексеј Покушевски.
Тренер црно-бијелих Ђоан Пењароја сматра да његова екипа није била константна.
“Честитке играчима, борили су се током цијеле утакмице, као и ФМП. Нисмо били константни, дозволили смо им да оду на 11 поена разлике. Играли су са доста самопоуздања и погађали тројке. Ипак, успјели смо да се вратимо. Јасно је да морамо да играмо боље уколико желимо да освојимо трофеј”, рекао је тренер Партизана Ђоан Пењароја.
Партизан ће сутра од 20 и 30 играће против Меге за пласман у финале.
Кошарка
1 ч0
Кошарка
3 ч0
Кошарка
4 ч0
Кошарка
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму