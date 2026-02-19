Кошаркаши "Меге" полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа

19.02.2026
Кошаркаши "Меге" постали су трећи полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа побиједивши ОКК "Београд" у четвртфиналној утакмици с резултатом 100:79.
Богољуб Марковић је био најефикаснији у редовима "Меге" са 18 поена, Огњен Срзензић је забиљежио 13, Кајрел Лук 12, док је Урбан Крофлич убацио 10 кошева.
У тиму "Београда" истакао се Андреј Лучић са 23 поена, Александар Војиновић је убацио 12, а Огњен Николић 10 поена.
Пласман међу четири најбоље екипе јуче су обезбиједили "Црвена звезда" и "Спартак", а у посљедњем четвртфиналном дуелу од 20.00 часова састаће се "Партизан" и ФМП.
