Кошаркаши "Меге" полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа

19.02.2026

19:43

Кошаркаши "Меге" постали су трећи полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа побиједивши ОКК "Београд" у четвртфиналној утакмици с резултатом 100:79.

Богољуб Марковић је био најефикаснији у редовима "Меге" са 18 поена, Огњен Срзензић је забиљежио 13, Кајрел Лук 12, док је Урбан Крофлич убацио 10 кошева.

У тиму "Београда" истакао се Андреј Лучић са 23 поена, Александар Војиновић је убацио 12, а Огњен Николић 10 поена.

Пласман међу четири најбоље екипе јуче су обезбиједили "Црвена звезда" и "Спартак", а у посљедњем четвртфиналном дуелу од 20.00 часова састаће се "Партизан" и ФМП.

