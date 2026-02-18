Игокеа поражена од Уникса, Стефановић одморио главне играче

Извор:
АТВ
18.02.2026
20:22
Коментари:0
Утакмица против Уникса послужила је као посљедња провјера кошаркашима Игокее пред поход на одбрану трофеја у Купу БиХ. Тренер Ненад Стефановић одморио је Јеремића, Рорија и Милосављевића, успио да распореди минутажу и сачува свјежину кључних играча за завршницу у Бањалуци.
Игосе је коштала слаба прва дионица у којој су дозволили Русима да оду на двоцифрену предност. Нејт Пјер Луис био најефикаснији у домаћем тиму са 17 поена, а указану прилику искористио је млади Мићо Миловановић који је за 20 минута у игри убацио осам поена.
У састав се вратио и Страхиња Гавриловић. Сјајне партије ове сезоне нису прошле незапажено код селектора Србије Душана Алимпијевића који га је уврстио на шири списак за утакмице против Турске.
Екипа Уникса, с друге стране, у Лакташима је остварила циљ. Сигурна побједа донијела им је пласман на „фајнал-фор“ Баскет купа, а задовољан приказаним је и тренер Велимир Перасовић.
Најефикаснији у тријумфу у Лакташима био је Парис Ли са 22 поена, док је један мање убацио Тај Бруер. Уникс ове сезоне играо сјајно и у ВТБ лиги, гдје је тренутно поравнат на врху табеле са московским ЦСКА.
Кошарка
3 ч0
Кошарка
3 ч0
Кошарка
11 ч0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму