Игокеа поражена од Уникса, Стефановић одморио главне играче

АТВ

18.02.2026

20:22

Утакмица против Уникса послужила је као посљедња провјера кошаркашима Игокее пред поход на одбрану трофеја у Купу БиХ. Тренер Ненад Стефановић одморио је Јеремића, Рорија и Милосављевића, успио да распореди минутажу и сачува свјежину кључних играча за завршницу у Бањалуци.

Игосе је коштала слаба прва дионица у којој су дозволили Русима да оду на двоцифрену предност. Нејт Пјер Луис био најефикаснији у домаћем тиму са 17 поена, а указану прилику искористио је млади Мићо Миловановић који је за 20 минута у игри убацио осам поена.

У састав се вратио и Страхиња Гавриловић. Сјајне партије ове сезоне нису прошле незапажено код селектора Србије Душана Алимпијевића који га је уврстио на шири списак за утакмице против Турске.

Екипа Уникса, с друге стране, у Лакташима је остварила циљ. Сигурна побједа донијела им је пласман на „фајнал-фор“ Баскет купа, а задовољан приказаним је и тренер Велимир Перасовић.

Најефикаснији у тријумфу у Лакташима био је Парис Ли са 22 поена, док је један мање убацио Тај Бруер. Уникс ове сезоне играо сјајно и у ВТБ лиги, гдје је тренутно поравнат на врху табеле са московским ЦСКА.

КК Игокеа

