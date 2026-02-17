Алексеј Покушевски промијенио средину!

Извор:
Телеграф
17.02.2026
22:17
Кошаркаш Партизана Алексеј Покушевски је одлучио да послије бројних скандала промјени средину.
Наиме, они су везани за Васерман агенцију у којој је до сада био, пошто се нашла на Епстајновој листи и питање је шта ће се догодити са истом.
Алексеј Покушевски је сада нови члан "Октагон" породице, која се тиме похвалила и на друштвеним мрежама.
- Одушевљени смо што Алексеја Покушевског придружујемо нашој породици.
Јасан пут - супер занимљив циљ.
Напоран рад, жртве, чврсте навике, доследност.
Дугачак пут је пред нама.
Градићемо корак по корак.
Док твоји таленти не достигну очекивања – и још више - стоји у објави.
Подсјетимо, Алексеј Покушевски се враћа послије повреде и сада се налази на списку играча који ће покушати да се за викенд домогну трофеја у Купу Радивоја Кораћа, а главни противник биће Црвена звезда.
(Телеграф)
