Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Извор:
Б92
17.02.2026
16:07
Коментари:0
Филаделфија Севентисиксерси су послије Камерона Пејна договорили сарадњу са још једним Американцем.
Информација која је шокирала многе навијаче Партизана јесте она која је рекла да Камерон Пејн напушта црно-бијеле и да се враћа у НБА лигу.
Он је искористио опцију у свом уговору да се врати у најјачу лигу свијета послије само неколико мјесеци и Партизану је слиједило обештећење.
Филаделфија је исплатила максималних 875.000 долара (остатак покрили играч и његов агент) и окренула се ка новом јачању тима и договорили продужетак сарадње са Џабаријем Вокером.
Вјероватно би навијачи Партизана вољели да се ово презиме само мало разликује, али је Вокер одмах послије Пејна зарадио гарантовани уговор од екипе из Пенсилваније.
Вокер је потписао двосмјерни (two-way) уговор са Филаделфијом овога љета, а пошто према правилима лиге морате да се одлучите послије неког времена да ли играча задржавате или враћате, они су одлучили да Џабари Вокер остаје.
Након што према правилима није имао више право наступа по two-way сарадњи, потписао је двогодишњи уговор и вриједан је 3,35 милиона долара од чега је само један милион гарантован.
Џабари Вокер ове сезоне има 45 утакмица и просјечно биљежи 3,7 поена, 3,1 скок на 12 минута по мечу у дресу Филаделфија Севентисиксерса.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму