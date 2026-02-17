Нови шок у краљевској породици: Принц Ендрју слао Епстину фотографије кћерки

Извор:
Б92
17.02.2026
17:41
Коментари:0
Ендрју Маунтбетен-Виндсор послао је неколико фотографија својих младих ћерки у божићној честитки покојном осуђеном педофилу Џефрију Епстајну, упркос томе што је тврдио да је прекинуо контакт.
Војвода од Јорка послао је е-мејл Џефрију Епстајну, који је у том тренутку тек изашао из затвора, а у божићној поруци су биле слике његових ћерки и било је написано:
"Много радости и среће у овом периоду и у години која је пред нама“, написао је Ендрју, а наводи се у новим документима из Епстајновиих досијеа.
Божићна честитка садржала је слике послате када је Беатрис имала 23, а Евгенија 21 годину, пише Експресс.
Честитка послана 21. децембра 2011. руши тврдњу Ендрјуа да је прекинуо сваки контакт са Епстајном након што су фотографисани заједно у Централ Парку у Њујорку 5. децембра 2010.
Свијет
Епстин доказао да су теоретичари завјере били у праву, али не онако како они мисле
У интервјуу за ББЦ 2019. године, Ендрју је рекао водитељки Емилији Меитлис:
"Нисам имао никакав контакт са њим од тога дана и нећу надаље“, рекао је тадашњи принц у интервјуу.
"О чему је Ендрју размишљао? Није паметно слати фотографије својих ћерки осуђеном сексуалном преступнику", рекао је инсајдер за Дејли Мејл.
Божићна честитка Епстајну била је насловљена са "Његово Краљевско Височанство, Војвода од Јорка“ и укључивала је заједничку фотографију принца са својим ћеркама, Бестрис и Евгенијом, на снијегу.
Принцеза Беатрис је приказана како носи божићни шешир и чарапе, док је принцеза Евгенија имала крзнену капу и браон шал.
Епстајнови досијеи су открили колико су често Евгенију и Беатрис родитељи уводили у друштвени круг осуђеног педофила.
Свијет
Париз на ногама због афере Епстин, под истрагом бивши министар
Е-мејлови од Ферги према Епсстајну чак су говорили о сексуалном животу њене млађе ћерке, у једном од њих је наведено да је Евгенија била на "секс викенду" када је имала 19 година.
Сара Фергусон, заједно са Беатрис и Евгенијом, такође је позвала Епстајна да прослави 50. Ендруов рођендан и обавијестила га о дрес-коду, који је био "одела и коктел хаљине".
Шта ће још испливати на видео из Епстајнових досијеа када је принц и његова породица у питању, остаје нам да видимо.
(б92)
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
2 д0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
35
20
30
20
25
20
24
20
22
Тренутно на програму