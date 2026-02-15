Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

15.02.2026
Преживјела жртва Џефрија Епстајна, Џулијет Брајант, расплакала се током потресног интервјуа док је описивала тренутке за које је вјеровала да би могли да је коштају живота - док је била сексуално злостављана у приватном авиону осуђеног педофила.
Како је испричала, Епстајн је почео да је "присилно додирује између ногу" свега неколико секунди након полетања његовог озлоглашеног авиона, познатог као "Лолита Експрес".
У авиону типа Боеинг 727–100 налазиле су се и жене које су радиле за финансијера, а које су, према њеним ријечима, присуствовале нападу и смијале се док се злостављање одвијало.
У емотивном разговору за Sky News, Џулијет је рекла да је у једном тренутку схватила у каквој се опасности налази:
"Успјела сам само да помислим - ови људи би могли да ме убију. Тада сам схватила да морам да будем љубазна и пријатељски настројена, јер сам била у озбиљној опасности", рекла је кроз сузе.
Присјећајући се првог сусрета са Епстајном, навела је да ју је позвао да сЈедне поред њега, што је за тада двадесетогодишњу студенткињу и модела у успону била изузетно збуњујућа и застрашујућа ситуација.
Са Епстајном се први пут срела у Кејптауну у септембру 2002. године, када је боравио у Јужној Африци у друштву бившег америчког предсједника Била Клинтона. Већ три недјеље касније, пребачена је из Јужне Африке у Њујорк, увјерена да јој се остварују снови након што јој је понудио помоћ у покретању манекенске каријере.
Недуго по слетању у Њујорк, одвезена је на аеродром Тетерборо у Њу Џерсију, гдје јој је речено да путује на Карибе - на Епстајново приватно острво. Тамо јој је, како тврди, одузет пасош, а наредне двије године била је заробљена и више пута силована од стране Епстајна. Навела је да није била приморавана на односе са другим мушкарцима.
Како тврди, Епстајн јој је понудио 2.000 долара да за њега врбује друге дјевојке, као и 4.000 долара мјесечно како би остала уз њега - што је одбила јер, како каже, "није жељела да буде у његовој близини".
Њене неизмењене имејл-преписке са Епстајном дио су најновијег пакета докумената које је објавило америчко Министарство правде, а из којих се види да су остали у контакту све до 2017. године. Џулијет тврди да му је поруке слала у тренуцима када је била под дејством алкохола или током психичких сломова.
Према доступним манифестима, забиљежено је око 90 летова ка британским аеродромима на којима су се, како се сумња, налазиле и жртве трговине људима. Бивши британски премијер Гордон Браун позвао је Метрополитен полицију да испита да ли је на територији Велике Британије дошло до кривичних дјела повезаних са трговином људима.
Авион са серијским бројем Н908ЈЕ коришћен је првенствено за превоз младих жртава између Епстајнових луксузних некретнина у Њујорку, на Америчким Девичанским Острвима и у Палм Бичу на Флориди, али је више пута слетао и на мање британске аеродроме у близини краљевских резиденција у Енглеској и Шкотској.
Иако су летови формално вођени као пословни, унутар луксузно опремљене летјелице, према свједочењима, жртве су биле примораване на сексуалне радње.
Епстајн је 2008. године признао кривицу за подвођење малољетнице, док је 2019. године преминуо у затвору у Њујорку, гдје је чекао суђење по оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, преноси Она.телеграф.
