Пронађена бомба у близини олимпијске скакаонице

Извор:

СРНА

15.02.2026

13:46

Коментари:

0
Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Ручна бомба из Другог свјетског рата пронађена је и деактивирана на паркингу у близини мјеста одржавања скијашких скокова на Зимским олимпијским играма у мјесту Предацо, саопштила је италијанска полиција.

"Стручњаци су деактивирали ручну бомбу и није било опасности по јавну безбједност ни у једном тренутку", наводи се у саопштењу.

Паркинг се обично користи за складиштење дрвета, а у вријеме одржавања Олимпијских игара могу да га користе аутобуси и аутомобили, пренијела је агенција ДПА.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење

Такмичење у скијашким скоковима са велике скакаонице у Предацу одржано је синоћ.

Зимске олимпијске игре, чији су домаћини Милано и Кортина, трају до 22. фебруара.

