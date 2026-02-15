Пронађена бомба у близини олимпијске скакаонице

Извор:
СРНА
15.02.2026
13:46
Ручна бомба из Другог свјетског рата пронађена је и деактивирана на паркингу у близини мјеста одржавања скијашких скокова на Зимским олимпијским играма у мјесту Предацо, саопштила је италијанска полиција.
"Стручњаци су деактивирали ручну бомбу и није било опасности по јавну безбједност ни у једном тренутку", наводи се у саопштењу.
Паркинг се обично користи за складиштење дрвета, а у вријеме одржавања Олимпијских игара могу да га користе аутобуси и аутомобили, пренијела је агенција ДПА.
Такмичење у скијашким скоковима са велике скакаонице у Предацу одржано је синоћ.
Зимске олимпијске игре, чији су домаћини Милано и Кортина, трају до 22. фебруара.
