Орбан: Брисел је извор опасности

СРНА

15.02.2026

12:34

Орбан: Брисел је извор опасности
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да они који воле слободу не треба да се плаше Истока, већ Брисела који је извор опасности.

"Морамо да се навикнемо на идеју да они који воле слободу не треба да се плаше Истока, већ Брисела и да своје забринуте очи усмјере ка Бриселу", објавио је Орбан на "Иксу".

Он је додао да је критиковање руског предсједника Владимира Путина примитивно и неозбиљно.

"Брисел је, међутим, опипљива стварност и директан извор опасности", закључио је мађарски премијер.

Виктор Орбан

Брисел

