Орбан: Брисел је извор опасности

Извор:
СРНА
15.02.2026
12:34
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да они који воле слободу не треба да се плаше Истока, већ Брисела који је извор опасности.
"Морамо да се навикнемо на идеју да они који воле слободу не треба да се плаше Истока, већ Брисела и да своје забринуте очи усмјере ка Бриселу", објавио је Орбан на "Иксу".
Он је додао да је критиковање руског предсједника Владимира Путина примитивно и неозбиљно.
"Брисел је, међутим, опипљива стварност и директан извор опасности", закључио је мађарски премијер.
Сцена
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч5
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму