Оборено 68 украјинских дронова

Извор:
СРНА
15.02.2026
08:42
Коментари:0
Руски системи противваздушне одбране уништили су ноћас 68 украјинских дронова изнад руске територије, Азовског мора и Црног мора, саопштило руско Министарство одбране.
У саопштењу се прецизира да су дронови оборени између 23.00 и 7.00 часова по московском времену.
Беспилотне летјелице погођене су изнад Краснодарске и Курске области те Републике Крим.
У одвојеном саопштењу, Министарство одбране наводи да руске трупе настављају офанзиву на свим правцима и да су ослободиле село Глушовка, близу источне обале ријеке Оскол.
Тренутно на програму