Оборено 68 украјинских дронова

У саопштењу се прецизира да су дронови оборени између 23.00 и 7.00 часова по московском времену.

Беспилотне летјелице погођене су изнад Краснодарске и Курске области те Републике Крим.

У одвојеном саопштењу, Министарство одбране наводи да руске трупе настављају офанзиву на свим правцима и да су ослободиле село Глушовка, близу источне обале ријеке Оскол.