Оборено 68 украјинских дронова

СРНА

15.02.2026

08:42

Оборено 68 украјинских дронова
Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Руски системи противваздушне одбране уништили су ноћас 68 украјинских дронова изнад руске територије, Азовског мора и Црног мора, саопштило руско Министарство одбране.

У саопштењу се прецизира да су дронови оборени између 23.00 и 7.00 часова по московском времену.

Беспилотне летјелице погођене су изнад Краснодарске и Курске области те Републике Крим.

У одвојеном саопштењу, Министарство одбране наводи да руске трупе настављају офанзиву на свим правцима и да су ослободиле село Глушовка, близу источне обале ријеке Оскол.

Руска војна операција 2026

Русија

Украјина

oboren dron

