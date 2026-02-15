Logo
Large banner

Специјална акција против минхенских нарко-босова: Ухапшен држављанин БиХ

Извор:

Агенције

15.02.2026

07:45

Коментари:

0
Специјална акција против минхенских нарко-босова: Ухапшен држављанин БиХ
Фото: Pixabay

Кокаин, канабис, луксузни сатови и спортски аутомобил вриједан 100.000 евра – ово је плијен специјалне јединице у Минхену која је разоткрила нарко-босове, а међу њима је и држављанин Босне и Херцеговине.

У акцији „Заједничке истражне групе за наркотике“ (ГЕР) Царинске истражне службе Минхен и Баварске криминалистичке полиције, спроведеној прије пар дана, учествовале су и специјалне полицијске снаге, саопштиле су власти.

Двојици осумњичених, старости 47 и 38 година, са босанскохерцеговачким односно турским држављанством, ставља се на терет да су у великом обиму кријумчарили и трговали наркотицима.

Ради се о огромним количинама: преко 300 килограма марихуане, 50 килограма хашиша и 29 килограма кокаина. Поред тога, терете се и за трговину око 1000 илегалних е-цигарета са ТХЦ-ом.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле

Дрога је дјелимично била прокријумчарена, а дјелимично набављена на њемачком црном тржишту, да би затим из Минхена била даље дистрибуирана. У томе их је наводно помагао 35-годишњи курир, такође из Минхена.

Курира је истог дана контролисала гранична полиција на аутопуту А8 код Нојкирхена. У његовом возилу пронађено је 270 грама кокаина. Дрога и аутомобил су заплијењени, а курир је имао двојно, њемачко-српско држављанство. Он је ухапшен на лицу мјеста

У даљим претресима четири минхенска стана и једне пословне адресе у округу Фирстенфелдбрук, истражитељи су заплијенили додатних 200 грама кокаина, 7000 евра готовине, луксузни мерцедес спортски аутомобил вриједан око 100.000 евра, као и луксузне сатове укупне вриједности преко 80.000 евра.

Подијели:

Тагови :

Држављанин БиХ

Minhen

narko bos

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле

Република Српска

Цвијановић: Наслови о убрзаном приступању БиХ у НАТО продаја магле

4 ч

3
Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

Свијет

Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

14 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Возач трамваја смрти: Нисам крив, жао ми је те омладине

14 ч

0
Киша пара пљуштаће наредне седмице за ове знакове

Занимљивости

Киша пара пљуштаће наредне седмице за ове знакове

14 ч

0

Више из рубрике

Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

Свијет

Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

14 ч

0
Драма на небу: Деструктивни путници преусмјерили руту авиона

Свијет

Драма на небу: Деструктивни путници преусмјерили руту авиона

14 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Тврдио да је мајку пронашао мртву: Испливала језива истина

15 ч

0
Ко је имао највише контакта са Епстином

Свијет

Ко је имао највише контакта са Епстином

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

17

Многи пензионери ово плаћају иако је за њих бесплатно

12

17

Огласио се отац младића који је страдао у Сарајеву: ''Туга до неба''

12

11

Виц дана: Ескими у пустињи

12

00

Бивши украјински министар приведен на граници

11

57

Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner