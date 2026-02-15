Специјална акција против минхенских нарко-босова: Ухапшен држављанин БиХ

Извор:
Кокаин, канабис, луксузни сатови и спортски аутомобил вриједан 100.000 евра – ово је плијен специјалне јединице у Минхену која је разоткрила нарко-босове, а међу њима је и држављанин Босне и Херцеговине.
У акцији „Заједничке истражне групе за наркотике“ (ГЕР) Царинске истражне службе Минхен и Баварске криминалистичке полиције, спроведеној прије пар дана, учествовале су и специјалне полицијске снаге, саопштиле су власти.
Двојици осумњичених, старости 47 и 38 година, са босанскохерцеговачким односно турским држављанством, ставља се на терет да су у великом обиму кријумчарили и трговали наркотицима.
Ради се о огромним количинама: преко 300 килограма марихуане, 50 килограма хашиша и 29 килограма кокаина. Поред тога, терете се и за трговину око 1000 илегалних е-цигарета са ТХЦ-ом.
Дрога је дјелимично била прокријумчарена, а дјелимично набављена на њемачком црном тржишту, да би затим из Минхена била даље дистрибуирана. У томе их је наводно помагао 35-годишњи курир, такође из Минхена.
Курира је истог дана контролисала гранична полиција на аутопуту А8 код Нојкирхена. У његовом возилу пронађено је 270 грама кокаина. Дрога и аутомобил су заплијењени, а курир је имао двојно, њемачко-српско држављанство. Он је ухапшен на лицу мјеста
У даљим претресима четири минхенска стана и једне пословне адресе у округу Фирстенфелдбрук, истражитељи су заплијенили додатних 200 грама кокаина, 7000 евра готовине, луксузни мерцедес спортски аутомобил вриједан око 100.000 евра, као и луксузне сатове укупне вриједности преко 80.000 евра.
