Logo
Large banner

Драма на небу: Деструктивни путници преусмјерили руту авиона

Извор:

Курир

14.02.2026

21:27

Коментари:

0
Драма на небу: Деструктивни путници преусмјерили руту авиона
Фото: Ethan Sarkar/Pexels

Авион, који је летио од Анталије у Турској до Манчестера у Енглеској, преусмјерен је у Белгију послије "ужасног понашања" два "деструктивна" путника на лету.

Хаотичан снимак показује тренутак када је дошло до туче између путника на лету Јет2 за Велику Британију, због чега је авион био приморан да хитно слети.

Лет ЛС896, који је летио од Анталије у Турској до Манчестера у Енглеској, преусмјерен је у Белгију након онога што је авио-компанија описала као "ужасно понашање" два "деструктивна" путника на лету, рекли су представници за медије.

"Путнике је полиција извела из авиона у Бриселу и лет је наставио за Манчестер", рекли су из авио-компаније.

На снимку који кружи мрежама види се како се путници туку док остали путници вриште.

Није било одмах јасно шта је изазвало тучу. Међутим, очевидац је тврдио да је мушки путник раније током лета упућивао расистичке коментаре.

Полиција Италија

Свијет

Тврдио да је мајку пронашао мртву: Испливала језива истина

"Од почетка лета, путник који је седио иза нас почео је да даје расистичке коментаре, довољно тихо да га други нису могли јасно чути, али довољно гласно да ми можемо", тврдио је путник.

Према ријечима очевидца, тензије су ескалирале након што човјек - који је наводно пио - није могао да купи цигарете у авиону и постао је агресиван.

Чланови кабинског особља покушали су да смире ситуацију, али је сукоб на крају прерастао у физички обрачун.

Јет2 је потврдио да су обје особе стављене на листу авио-компаније којима је забрањено летење.

"Можемо да потврдимо да ће двојици путника који ометају летење бити доживотно забрањено летење са нама", поручили су, преноси Курир.

Подијели:

Тагови :

avion

tuča u saobraćaju

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Тврдио да је мајку пронашао мртву: Испливала језива истина

2 ч

0
Ко је имао највише контакта са Епстином

Свијет

Ко је имао највише контакта са Епстином

2 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Нема више гледања кроз прсте: Једна грешка на граници може скупо да вас кошта

2 ч

0
полиција

Хроника

Трагедија у Котор Вароши: Полицајац починио самоубиство

3 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Тврдио да је мајку пронашао мртву: Испливала језива истина

2 ч

0
Ко је имао највише контакта са Епстином

Свијет

Ко је имао највише контакта са Епстином

2 ч

0
Сијарто: Мађарска омладина неће бити послата на украјински фронт

Свијет

Сијарто: Мађарска омладина неће бити послата на украјински фронт

3 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Европа одлучила да зарати са Русијом до 2030. године

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Камионџија из БиХ возио пијан и без важеће возачке

21

47

Возач трамваја смрти: Нисам крив, жао ми је те омладине

21

45

Централне вијести, 14.02.2026.

21

33

Киша пара пљуштаће наредне седмице за ове знакове

21

27

Драма на небу: Деструктивни путници преусмјерили руту авиона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner