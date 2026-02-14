Драма на небу: Деструктивни путници преусмјерили руту авиона

Извор:
Курир
14.02.2026
21:27
Коментари:0
Авион, који је летио од Анталије у Турској до Манчестера у Енглеској, преусмјерен је у Белгију послије "ужасног понашања" два "деструктивна" путника на лету.
Хаотичан снимак показује тренутак када је дошло до туче између путника на лету Јет2 за Велику Британију, због чега је авион био приморан да хитно слети.
Лет ЛС896, који је летио од Анталије у Турској до Манчестера у Енглеској, преусмјерен је у Белгију након онога што је авио-компанија описала као "ужасно понашање" два "деструктивна" путника на лету, рекли су представници за медије.
"Путнике је полиција извела из авиона у Бриселу и лет је наставио за Манчестер", рекли су из авио-компаније.
На снимку који кружи мрежама види се како се путници туку док остали путници вриште.
Није било одмах јасно шта је изазвало тучу. Међутим, очевидац је тврдио да је мушки путник раније током лета упућивао расистичке коментаре.
Свијет
Тврдио да је мајку пронашао мртву: Испливала језива истина
"Од почетка лета, путник који је седио иза нас почео је да даје расистичке коментаре, довољно тихо да га други нису могли јасно чути, али довољно гласно да ми можемо", тврдио је путник.
Према ријечима очевидца, тензије су ескалирале након што човјек - који је наводно пио - није могао да купи цигарете у авиону и постао је агресиван.
Чланови кабинског особља покушали су да смире ситуацију, али је сукоб на крају прерастао у физички обрачун.
Јет2 је потврдио да су обје особе стављене на листу авио-компаније којима је забрањено летење.
"Можемо да потврдимо да ће двојици путника који ометају летење бити доживотно забрањено летење са нама", поручили су, преноси Курир.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму