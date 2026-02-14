Сијарто: Мађарска омладина неће бити послата на украјински фронт

Извор:
СРНА
14.02.2026
20:11
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да Будимпешта неће дозволити да мађарска омладина буде послата на украјински фронт.
Он је навео да груби коментари украјинског предсједника Владимира Зеленског о мађарском премијеру Виктору Орбану и подршка мађарској опозиционој странци Тиса неће промијенити став Будимпеште.
"Нећемо слати новац мађарских пореских обвезника Украјини, нећемо дозволити да будемо увучени у њихов рат и нећемо дозволити да мађарска омладина буде послата на украјински фронт", рекао је Сијарто.
Он је истакао да Мађарска неће учествовати у рату.
"Украјина се брани, не ми. Ово није наш рат", објавио је Сијарто на "Иксу".
