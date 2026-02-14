Logo
Large banner

Сијарто: Мађарска омладина неће бити послата на украјински фронт

Извор:

СРНА

14.02.2026

20:11

Коментари:

0
Сијарто: Мађарска омладина неће бити послата на украјински фронт
Фото: АТВ

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је да Будимпешта неће дозволити да мађарска омладина буде послата на украјински фронт.

Он је навео да груби коментари украјинског предсједника Владимира Зеленског о мађарском премијеру Виктору Орбану и подршка мађарској опозиционој странци Тиса неће промијенити став Будимпеште.

Дивље свиње

Регион

Невјероватан снимак из Националног парка: Дивље свиње уживале у снијегу

"Нећемо слати новац мађарских пореских обвезника Украјини, нећемо дозволити да будемо увучени у њихов рат и нећемо дозволити да мађарска омладина буде послата на украјински фронт", рекао је Сијарто.

Он је истакао да Мађарска неће учествовати у рату.

"Украјина се брани, не ми. Ово није наш рат", објавио је Сијарто на "Иксу".

Подијели:

Тагови :

Петер Сијарто

Украјина

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Теретни брод ударио у чувеног "Галеба"

Регион

Теретни брод ударио у чувеног "Галеба"

1 ч

0
Невјероватан снимак из Националног парка: Дивље свиње уживале у снијегу

Регион

Невјероватан снимак из Националног парка: Дивље свиње уживале у снијегу

58 мин

0
Да ли кромпир смије да се подгријава?

Савјети

Да ли кромпир смије да се подгријава?

1 ч

0
Ронилачки клуб "Бук" домаћин Треће стручне конференције

Остали спортови

Ронилачки клуб "Бук" домаћин Треће стручне конференције

1 ч

0

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Европа одлучила да зарати са Русијом до 2030. године

2 ч

0
Орбан: Украјина неће постати чланица ЕУ

Свијет

Орбан: Украјина неће постати чланица ЕУ

4 ч

0
Путник их "почастио" бомбонама, стјуардесе завршиле у болници

Свијет

Путник их "почастио" бомбонама, стјуардесе завршиле у болници

4 ч

0
Đorđa Meloni Italija premijerka

Свијет

Мелони: Италија у Одбору за мир као земља посматрач

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Ко је имао највише контакта са Епстином

20

53

Нема више гледања кроз прсте: Једна грешка на граници може скупо да вас кошта

20

44

Трагедија у Котор Вароши: Полицајац починио самоубиство

20

40

Mуж Tатјане Jечменице прикључен на апарате

20

28

Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner