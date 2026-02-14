Logo
Ронилачки клуб "Бук" домаћин Треће стручне конференције

АТВ

14.02.2026

19:43

Ронилачки клуб Бук по трећи пут организовао је стручну конференцију на коју су пристигли гости из свих земаља региона. Током сјајних предавања било је говора о бројним темама, а учесници наглашавају значај одржавања оваквих манифестација.

Бук ове године слави 50 година постојања. Тренутно броји око 150 чланова и организационо и бројчано један је од највећих у региону. Развој клуба током минулих пет деценија текао је постепено, а један од оних који су ту од самих почетака је Драган Прља.

Потврда доброг рада је и долазак великог броја пријатеља на конференцију која полако, али сигурно постаје традиционална.

Ronilački klub Buk

