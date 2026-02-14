Шта све можемо купити за 406 КМ материнског додатка?

Аутор:Весна Азић
14.02.2026
19:22
Матерински додатак за незапослене породиље у Републици Српској износи 406 КМ и већ неко вријеме нема ништа заједничко са стварним трошковима.
Жељка Ковачић, мајка троје дјеце истиче да у вријеме када је родила своје прво дијете износ је био довољан али да данас није.
"Сад у ово доба, када сам родила дјевичицу све је поскупило, трошкови су огромни тако да је то ипак мало", рекла је Жељка Ковачевић.
На питање да ли све може покрити материнским додатком Жељка одговара да не може.
"Не може она је бебица рођена са два килограма и њој је потребно далеко више", јасна је Жељка.
Жељка не крије захвалност Влади на додатку који тренутно примају али апелује на све људе који су надлежни да обрате пажњу на све мајке, да не одвајају оне које раде од оних које не.
"Вјерујте кад поштар донесе да се дјеца јако обрадују, осјећају да нису заборављени", истакла је Жељка.
И поред тога што им поштар редовно донесе матерински додатак, непријатељ том додатку су цијене основних намирница за бебе, које су данас знатно веће у односу на претходне године. Примјера ради, једно паковање пелена за бебе износи 49,99 КМ, гел за купање 15,45 КМ док ће вас кутија адаптираног млијека коштати 43,95 КМ.
Да повећање материнског додатка треба бити приоритет наглашава и Марко Ђого професор на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.
"Прије свега задњих десетак година смо имали инфлацију која је обезвриједила новац за отприлике 30 одсто.", изјавио је економиста Марко Ђого.
Из Министарства здравља и социјалне заштите истичу да Република Српска примјењује бројне мјере, те обезбјеђује широк обим права из области породичне и дјечије заштите, која се константно проширују и унапређују.
Поређења ради, у 2023. години издвојено је преко 153 милиона КМ, док је тај износ у 2025. години био више од 171 милион.
"Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске препознаје потребу за повећањем износа за матерински додатак и унапређује права из области дјечије заштите у оквиру могућности", саопштили су из министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Када се подвуче црта иза свих бројки стоји једна породица, стоји дијете и један нови живот који почиње.
