АТВ у срцу свјетске моде: Модели из Републике Српске у Паризу

06.03.2026
22:35
У срцу свјетске модне престонице, Паризу, своју колекцију представила је модна дизајнерка Марина Радетић, која ствара под брендом "Love Marin".
Посебну пажњу изазвало је то што су креације на писти носили и модели из Републике Српске.
