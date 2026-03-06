Logo
АТВ у срцу свјетске моде: Модели из Републике Српске у Паризу

АТВ

06.03.2026

У срцу свјетске модне престонице, Паризу, своју колекцију представила је модна дизајнерка Марина Радетић, која ствара под брендом "Love Marin".

Посебну пажњу изазвало је то што су креације на писти носили и модели из Републике Српске.

Недјеља моде у Паризу

