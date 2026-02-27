Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

Извор:
Магазин новости
27.02.2026
17:31
Коментари:0
Прољеће које нам предстоји је идеалан тренутак за освјежавање гардеробе, а фармерке поново заузимају централно мјесто у свакодневним комбинацијама.
Ове сезоне у фокусу су свијетли модели фармерки који уносе лакоћу и свјежину у стил, док кројеви са широким ногавицама доносе спој удобности и елеганције. Инспирисане ретро естетиком, али прилагођене савременом темпу живота, ове фармерке ласкају фигури и лако се уклапају уз патике, балетанке или сандале.
Иако неки трендови ове сезоне дјелују драматично, очекујте да ћете моћи да пронађете нешто скромнији приступ када је у питању ваш тексас. Ера фармерки широких ногавица није завршена, а долази јој неколико новитета који ће нас још више усмјерити класици.
Тренутно се енергија усредсређује на фармерке које дјелују софистицирано, али "живо". Модни свијет је опсједнут инспирацијом која долази из раних 90-их - чистом, али са мало става.
Свијетли џинс – од њежне беж и испране плаве до готово бијелих тонова – савршено рефлектује прољећно расположење и чини сваку комбинацију ведријом. Широке ногавице додатно издужују силуету и дају изгледу ноншалантну софистицираност, било да их носите уз једноставну бијелу кошуљу, кратки кардиган или струкирани сако. Управо зато, свијетле фармерке широког кроја постају комад без ког је тешко замислити нову сезону.
Удобност је увијек у моди, а када је у питању тексас, врећасти крој то најбоље ради. Иако ће се фармерке са широким оквиром и волуминозним кројем које смо виђали последњих неколико сезона задржати, припремите се за ипак мало суженији приступ у 2026. години.
