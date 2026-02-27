Гори фабрика намјештаја у Брчком, има повријеђених

Извор:
У насељу Буквик код Брчког избио је пожар огромних размјера који је захватио већи дио тамошње фабрике намјештаја "Ализино" и, према првим информацијама, има повријеђених.
На лицу мјеста је више ватрогасних возила, а санитетска возила Хитне помоћи одлазе, док пристижу нова, а за сада нема званичних података о броју повријеђених. Ватрогасне јединице покушавају да обуздају ватрену стихију, али пожар још није локализован. Изнад фабрике уздиже се густи црни дим који отежава видљивост у овом дијелу насеља.
Грађанима се савјетује да избјегавају кретање у близини индустријске зоне Буквик због несметаног пролаза интервентних екипа.
