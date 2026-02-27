Logo
Large banner

Први детаљи хорора у Краљеву: Самостријелом убио жену, мајка побјегла од сина

Извор:

Курир

27.02.2026

16:40

Коментари:

0
Самостријел
Фото: Pixabay

У породичној трагедији која се, под још неразјашњеним околностима, догодила јутрос у краљевачком насељу Јарчујак, двије особе су изгубиле живот.

Једна особа је повријеђена и медицински збринута.

Незванично, трагедија се догодила када је мушкарац (56), у породичној кући у Јарчујку, самострелом најприје усмртио супругу (50), потом повриједио своју мајку, а затим починио самоубиство.

Претпоставља се да је жена на мјесту подлегла повредама, док је мајка успјела да побјегне и збринута је у Општој болници "Студеница" у Краљеву.

Полиција Србија

Хроника

Хорор: Мушкарац убио жену, па себе

Према незваничним информацијама, себи је одузео живот ловачком пушком.

Припадници Полицијске управе у Краљеву и надлежних органа, обавили су увиђај на месту гдје су се догодили убиство и самоубиство, а више детаља и околности под којима се ова трагедија догодила требало би да буду познати након истраге која је у току.

Тијела су послата на обдукцију ради утврђивања свих околности овог догађаја, преноси Курир.

Подијели:

Тагови :

Kraljevo

Самоубиство

насиље у породици

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Оперите правилно зимску јакну у машини: Изгледаће као нова

Савјети

Оперите правилно зимску јакну у машини: Изгледаће као нова

1 ч

0
Наида Бешлагић

Сцена

Звезда Гранда побиједила рак

1 ч

0
Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

Економија

Руси и МОЛ се усагласили око НИС-а

1 ч

0
Ракитић се мучио с куглицом

Фудбал

Ракитић борбом са куглицом на жријебу насмијао све - ВИДЕО

1 ч

0

Више из рубрике

Полиција Србија

Хроника

Хорор: Мушкарац убио жену, па себе

1 ч

0
Син звјерски тукао мајку уз пријетње да ће је убити

Хроника

Син звјерски тукао мајку уз пријетње да ће је убити

1 ч

0
Хадис Кремић, осумњичен за трговину дрогом, ухапшен са 52 грама амфетамина

Хроника

Добојлија с потјернице спроведен у тужилаштво

3 ч

0
Возач стао да повезе стопере, па једва остао жив

Хроника

Возач стао да повезе стопере, па једва остао жив

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Осјећате се уморно и након цијеле ноћи спавања? Ово су могући разлози

17

31

Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

17

30

Миле Китић открио своје право име

17

23

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

17

17

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner