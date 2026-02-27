Први детаљи хорора у Краљеву: Самостријелом убио жену, мајка побјегла од сина

Извор:
Курир
27.02.2026
16:40
Коментари:0
У породичној трагедији која се, под још неразјашњеним околностима, догодила јутрос у краљевачком насељу Јарчујак, двије особе су изгубиле живот.
Једна особа је повријеђена и медицински збринута.
Незванично, трагедија се догодила када је мушкарац (56), у породичној кући у Јарчујку, самострелом најприје усмртио супругу (50), потом повриједио своју мајку, а затим починио самоубиство.
Претпоставља се да је жена на мјесту подлегла повредама, док је мајка успјела да побјегне и збринута је у Општој болници "Студеница" у Краљеву.
Хроника
Хорор: Мушкарац убио жену, па себе
Према незваничним информацијама, себи је одузео живот ловачком пушком.
Припадници Полицијске управе у Краљеву и надлежних органа, обавили су увиђај на месту гдје су се догодили убиство и самоубиство, а више детаља и околности под којима се ова трагедија догодила требало би да буду познати након истраге која је у току.
Тијела су послата на обдукцију ради утврђивања свих околности овог догађаја, преноси Курир.
Најновије
Најчитаније
17
42
17
31
17
30
17
23
17
17
Тренутно на програму