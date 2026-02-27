Logo
Ракитић борбом са куглицом на жријебу насмијао све - ВИДЕО

АТВ

27.02.2026

16:26

0
Ракитић се мучио с куглицом
Фото: Screenshot / X

Данас је у Ниону обављен жријеб осмине финала Лиге шампиона, а куглице је у сједишту УЕФА извлачио легендарни хрватски фудбалер Иван Ракитић.

С Ракитићем је на жријебу куглица присуствовао и замјеник генералног секретара УЕФА Ђорђо Маркети који је, потпуно неочекивано, морао помоћи Хрвату.

Наиме, приликом извлачења прве куглице Ракитић је имао великих проблема.

Узалуд је покушавао отворити куглицу, неколико пута је брисао руке од одијело, али безуспјешно те му је на крају Маркети помогао и отворио куглицу у којој је стајало име Манчестер Ситија.

Ракитић је уз осмијех у преносу уживо дао и објашњење због чега се мучио с отварањем куглице. Како је истакао, прије извлачења је нанио крему за руке, те због тога није могао отворити куглицу.

Иначе, Ракитић је извукао неколико занимљивих парова попут оних између Реал Мадрида и Манчестер Ситија, те ПСЖ-а и Челсија.

Парови су сљедећи:

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Бодо/Глимт - Спортинг

ПСЖ - Челси

Барселона - Њукасл

Галатасарај - Ливерпул

Тотенхем - Атлетико Мадрид

Аталанта - Бајерн

Бајер Леверкузен - Арсенал.

Ivan Rakitić

Лига шампиона

