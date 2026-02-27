Logo
Large banner

Хаос на утакмици: Меси оборен на терен након утрчавања навијача

Извор:

Кликс

27.02.2026

09:44

Коментари:

0
Хаос на утакмици: Меси оборен на терен након утрчавања навијача
Фото: Tanjug / AP / Alejandro Granadillo

Хаотичне сцене виђене су током пријатељске утакмице коју је Лионел Меси одиграо са својим клубом Интер Мајами у Бајамону, против еквадорског клуба Индепендијенте дел Ваље.

Аргентински ас је на крају оборен на траву.

Навијачи утрчали на терен

Током сусрета неколико навијача утрчало је на терен с намјером да приђе аргентинској звијезди и фотографише се с њим. У тренутку када је један од њих кренуо према Месију, реаговало је обезбјеђење које је у пуном спринту покушало да спријечи инцидент.

У општој гужви која је настала, припадници обезбјеђења су нехотице оборили и самог Месија, што је изазвало шок на трибинама. Славни Аргентинац завршио је на трави, али срећом без озбиљнијих посљедица.

Ситуација се брзо смирила

Ситуација се брзо смирила, навијачи су удаљени са терена, а утакмица је настављена.

Ипак, сцена у којој један од најбољих фудбалера свих времена завршава на земљи због интервенције обезбјеђења обишла је свијет и постала главна тема спортских медија.

Иначе, Меси је ушао на полувремену и одлучио меч поготком из пенала за побједу 2:1.

Интер Мајами већ у недјељу наставља сезону у Мејџор лиг сокер (МЛС) гостовањем код Орландо Ситија.

Подијели:

Тагови :

Лео Меси

фудбалер

Навијачи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лионел Меси-26022026

Фудбал

Меси: "Жалим што нисам научио енглески"

1 д

0
"Мали Меси" донио новац Звезди, поред Максимовића на Маракану стигло пола милиона из Француске

Фудбал

"Мали Меси" донио новац Звезди, поред Максимовића на Маракану стигло пола милиона из Француске

4 седм

0
Меси једном реченицом направио хаос: Грешка у интервјуу ривалу донијела 13 милијарди долара

Сцена

Меси једном реченицом направио хаос: Грешка у интервјуу ривалу донијела 13 милијарди долара

1 мј

0
Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено

Фудбал

Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено

2 мј

0

Више из рубрике

Суспендовани Немања Радоњић објавио слику и поруку послије пораза Звезде

Фудбал

Суспендовани Немања Радоњић објавио слику и поруку послије пораза Звезде

4 ч

0
Кристал Палас-Зрињски

Фудбал

Зрињски се опростио од Европе

12 ч

0
Кристал Палас-Зрињски

Фудбал

Овако је Кристал Палас повео против Зрињског

13 ч

0
Прва изјава Дејана Станковића: Ја сам поносан

Фудбал

Прва изјава Дејана Станковића: Ја сам поносан

13 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

11

39

ХВО-ов мучитељ из логора у Дервенти осуђен на три и по године затвора

11

19

Добојлија са потјернице ухапшен са бијелим прахом

11

16

Каран: Устав који траје - државност се проглашава у тренутку, а потврђује у континуитету

11

12

Огласила се полиција о експлозији код куће Славена Јелића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner