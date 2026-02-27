Хаос на утакмици: Меси оборен на терен након утрчавања навијача

Извор:
Хаотичне сцене виђене су током пријатељске утакмице коју је Лионел Меси одиграо са својим клубом Интер Мајами у Бајамону, против еквадорског клуба Индепендијенте дел Ваље.
Аргентински ас је на крају оборен на траву.
Током сусрета неколико навијача утрчало је на терен с намјером да приђе аргентинској звијезди и фотографише се с њим. У тренутку када је један од њих кренуо према Месију, реаговало је обезбјеђење које је у пуном спринту покушало да спријечи инцидент.
У општој гужви која је настала, припадници обезбјеђења су нехотице оборили и самог Месија, што је изазвало шок на трибинама. Славни Аргентинац завршио је на трави, али срећом без озбиљнијих посљедица.
Ситуација се брзо смирила, навијачи су удаљени са терена, а утакмица је настављена.
Ипак, сцена у којој један од најбољих фудбалера свих времена завршава на земљи због интервенције обезбјеђења обишла је свијет и постала главна тема спортских медија.
Иначе, Меси је ушао на полувремену и одлучио меч поготком из пенала за побједу 2:1.
Интер Мајами већ у недјељу наставља сезону у Мејџор лиг сокер (МЛС) гостовањем код Орландо Ситија.
