Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено

Извор:

Кликс

23.12.2025

16:57

Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено
Фото: Танјуг/АП

Марија Сол Меси, млађа сестра Лионела Месија, опоравља се од тешке саобраћајне несреће коју је доживјела у Мајамију.

Несрећа се догодила док је завршавала припреме за вјенчање, што је довело до одлагања церемоније, која је била заказана за 3. јануар у Росарију, у Аргентини.

Вијест је потврдио аргентински новинар Анхел де Брито, који је разговарао са Месијевом мајком, Селијом Кучитини. Према његовим ријечима, Марија Сол је ван животне опасности, али су њене повреде озбиљне.

Pedri Dembele Barselona Tanjug AP Alberto Saiz

Фудбал

Шпанац срушио рекорд славног Месија

Према писању аргентинских медија, Марија Сол је била у Мајамију уочи повратка у Аргентину, гдје су планирани посљедњи детаљи њеног вјенчања са Хулијаном Арељаном, тренером омладинског тима Интер Мајамија. Током вожње, доживјела је изненадни губитак свијести, због чега је изгубила контролу над возилом и доживјела несрећу.

Након љекарских прегледа, љекари су потврдили да није у животној опасности, али су дијагностиковане тешке повреде: два прелома пршљена, тешке опекотине, прелом зглоба и прелом пете.

Због дугог и захтјевног процеса опоравка, вјенчање са Хулијаном Арељаном морало је бити одложено. Пар се познаје још од дјетињства у Аргентини, а планирали су интимну церемонију у Росарију, која ће се одржати тек када се Марија Сол потпуно опорави.

Марија Сол Меси, која је позната по томе што се држи подаље од пажње јавности и медија, неочекивано је доспјела у жижу јавности овим догађајем. Породица Меси је апеловала на приватност током њеног опоравка, док ће породично славље морати да сачека боља времена, преноси Кликс.

