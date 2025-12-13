Logo
Хаос у Индији због Месија, бијесни фанови демолирали стадион

13.12.2025

12:06

Хаос у Индији због Месија, бијесни фанови демолирали стадион
Фото: Танјуг/АП/Bikas Das (STF)

Долазак Лионела Месија на турнеју по Индији довео је до правог хаоса.

Према локалним извјештајима, на стадиону у Калкути капацитета 85.000 мјеста налазило се око 80.000 гледалаца, који су жељели да виде једног од највећих фудбалера свих времена. Кући су отишли потпуно разочарани.

Велика већина није могла ни видјети славног Аргентинца. Разочарани су јер су скупо платили карте, а Лионел Меси и организатори се нису удостојили направити било шта за њих.

Многи фанови траже свој новац натраг. Кажу да су преварени.

''Очајна организација. Дошао је само на 10 минута и око њега су били само политичари и глумци'', говори разочарани навијач и додаје: – Ништа нисмо могли видјети. Није дотакао лопту, нити шутнуо пенал. Дошао је на 10 минута и отишао. Толико потрошеног новца, емоција и изгубљено вријеме. Дали смо 12.000 рупија за улазницу (више од 200 КМ), а ни лице му нисмо видјели.

Један од фанова је побјегао с вјенчања да види Аргентинца.

''Данас ми је вјенчање, али сам оставио све на церемонији због Месија. А онда ме дочека очајна организација – нисам га могао ни видјети'', истакао је он.

''Сви они који су дошли воле фудбал. Сви смо жељели видјети Месија, али ово је тотална превара. Желимо новац назад'', навео је једна од фанова.

Тензије су расле јер многи нису успјели ни да угледају Аргентинца, пошто је био окружен великом пратњом у којој су били и његови саиграчи из Интер Мајамија, Луис Суарез и Родриго Де Пол.

''Организација је била очајна. Ово је црни дан за Калкуту. Волимо фудбал, волимо Аргентину, али ово је превара. Министри с дјецом су били ту, остали ништа нису могли видјети. Повријеђени смо'', наводи обожавалац аргентинског фудбалера.

На трибинама су се чули повици „Хоћемо Месија“, након чега су фрустрације ескалирале. Навијачи су почели да прескачу ограде и утрчавају на терен у очајничком покушају да виде десно крило прије његовог одласка.

Као одмазду за превару стадион у Калкути је демолиран. Навијачи су бијесни и одлучили су се на рушење свега што су нашли испред себе.

Звијезда Интер Мајамија стигла је на стадион у 11.15 по локалном времену, али се задржала свега око пола сата, након чега је хитно евакуисана. Због хаоса није успио да направи круг око стадиона.

Наводно је организатор догађаја већ приведен због нереда. Очекује се да ће сви навијачи добити новац натраг, а износи нису никако мали. Карта је коштала између 100 и 200 евра, преноси Српскаинфо.

Lionel Mesi

Индија

