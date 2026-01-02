Флик открио: Барселона се појачава у одбрани

Извор:
02.01.2026
21:47
Тренер Барселоне Ханси Флик признао је да каталонски клуб има јасну слабост у дефанзивној линији те да је долазак још једног играча у одбрани нешто што би екипи донијело додатну стабилност.
Њемачки стручњак нагласио је како пажљиво анализира постојећи кадар, али сматра да задња линија захтијева посебну пажњу.
Фликова изјава долази у осјетљивом тренутку за Барселону, која се и ове сезоне суочава с повредама и честим промјенама у саставу.
Осцилације у дефанзиви, посебно у утакмицама високог интензитета, присилиле су стручни штаб на импровизације, што је додатно нагласило потребу за већом ширином кадра.
Ипак, тренер Барселоне истакао је да евентуално појачање мора имати јасан смисао и квалитет који може одмах помоћи екипи. Уз финансијска ограничења и изазове јануарског прелазног рока, управа клуба разматра различите опције, свјесна да би један квалитетан дефанзивац могао имати велики утицај на наставак сезоне и борбу за циљеве у Ла Лиги.
