Зашто је прекинут рад нуклеарног реактора у Финској

Рад нуклеарног реактора Олкилото 2 (ОЛ2) у Финској обустављен је због техничког квара, јављају локални медији, пренио је Танјуг.
Према подацима берзе електричне енергије Норд Пул, квар је регистрован у 10.59 часова и процјењује се да ће обустава трајати око 16 сати, преноси Yле.
Нордијска електроенергетска мрежа упозорила је да је дошло до непланиране недоступности због техничког квара на нуклеарном острву.
Реактори Олкилото налазе се на острву у Ботничком заливу, у општини Еурајоки, у близини града Рауме.
Како је саопштила компанија Теолисуден Воима (ТВО), власник електране, проблем је настао током ажурирања софтвера система за контролу снаге реактора у једној од три јединице нуклеарне електране.
Реактор ОЛ2 у погону је од 1982. године.
Квар је аутоматски активирао хитно искључење реактора и обуставу производње електричне енергије.
Из ТВО-а наводе да је електрана у тој ситуацији радила у складу са прописима.
Прошлог прољећа ОЛ2 је, такође, био привремено искључен након што је у генератору уочен пораст нивоа влаге. Компанија је истакла да инцидент није имао било какав утицај на нуклеарну безбједност.
Остале двије јединице електране, ОЛ1 и ОЛ3, настављају производњу без прекида.
Према тренутним процјенама, реактор Олкилото 2 требало би да поново започне производњу сутра у 3.00 часа.
Обустава рада долази у тренутку када се већи дио Финске суочава са снажним захлађењем, док се у јужним и западним дијеловима земље до сутра очекују обилне снежне падавине и јаки вјетрови.
