Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

02.01.2026

16:59

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је да ће именовати шефа спољне обавјештајне службе Олега Ивашченка за новог шефа војне обавјештајне службе.

Ивашченко ће замијенити Кирила Буданова, који ће постати нови шеф предсједничког кабинета.

Володимир Зеленски

Свијет

Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

Измјене су услиједиле након оставке Андрија Јермака на позицију шефа предсједничког кабинета због корупцијског скандала крајем новембра прошле године.

Kiril Budanov

Украјина

