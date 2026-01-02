Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

02.01.2026
Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је да ће именовати шефа спољне обавјештајне службе Олега Ивашченка за новог шефа војне обавјештајне службе.
Ивашченко ће замијенити Кирила Буданова, који ће постати нови шеф предсједничког кабинета.
Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета
Измјене су услиједиле након оставке Андрија Јермака на позицију шефа предсједничког кабинета због корупцијског скандала крајем новембра прошле године.
