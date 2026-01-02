Logo
Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској

02.01.2026

16:26

Коментари:

0
Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској
Фото: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Међу повријеђенима у пожару који се догодио у познатом скијалишту Кран-Монтана је и један држављанин БиХ.

Ово сау данас, 2. јануара, саопштили представници швајцарских власти на прес конференцији.

Ле Констелејшн

Свијет

Четворо Срба тешко повријеђено у пожару у Швајцарској

Вале Фредерик Гислер, шеф полиције кантона, казао је да се судбина 150 људи претворила у хорор.

Иначе, утврђен је идентитет 113 од 119 повријеђених особа. Међу повријеђенима највише је држављана Швајцарске, њих 71, затим слиједе 11 италијанских, четири српска, те по један држављанин БиХ, Луксембурга, Белгије, Португала и Пољске.

Потврђено је да је у пожару погинуло 40 особа и да је око 50 повријеђених пребачено или ће ускоро бити пребачено у европске земље у специјализоване центре за тешке опекотине.

Швајцарска

nesreća

пожар

