Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској

Међу повријеђенима у пожару који се догодио у познатом скијалишту Кран-Монтана је и један држављанин БиХ.
Ово сау данас, 2. јануара, саопштили представници швајцарских власти на прес конференцији.
Четворо Срба тешко повријеђено у пожару у Швајцарској
Вале Фредерик Гислер, шеф полиције кантона, казао је да се судбина 150 људи претворила у хорор.
Иначе, утврђен је идентитет 113 од 119 повријеђених особа. Међу повријеђенима највише је држављана Швајцарске, њих 71, затим слиједе 11 италијанских, четири српска, те по један држављанин БиХ, Луксембурга, Белгије, Португала и Пољске.
Потврђено је да је у пожару погинуло 40 особа и да је око 50 повријеђених пребачено или ће ускоро бити пребачено у европске земље у специјализоване центре за тешке опекотине.
