Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

Лијечење повријеђених у новогодишњој ноћи у Швајцарској могло би да потраје мјесецима, изјавио је директор болнице у Сиону Ерик Бонвен.
Он је рекао да је план за ванредне ситуације одмах активиран када су пацијенти са тешким опекотинама почели да пристижу у новогодишњој ноћи.
- Навикли смо на трауме и несреће на скијању, али ово су биле веома тешке повреде - истакао је Бонвен за Телевизијску станицу Свис Романд.
Када се велики дио површине коже опече, тијело више нема никакву заштиту, објаснио је Бонвен.
- Као резултат повреда, тијело веома брзо упада у метаболички стрес. Многи пацијенти ће вјероватно морати да се лијече на интензивној нези неколико мјесеци - навео је директор болнице у Сиону која се налази око 25 километара од Кран Монтане.
У несрећи која се догодила у популарном бару у Кран Монтани у Швајцарској 1. јануара око 1.30, погинуло је најмање 47 особа, док је повријеђено 115, а међу гостима је било и доста тинејџера.
