Logo
Large banner

Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

Извор:

Агенције

02.01.2026

15:10

Коментари:

0
Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима
Фото: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Лијечење повријеђених у новогодишњој ноћи у Швајцарској могло би да потраје мјесецима, изјавио је директор болнице у Сиону Ерик Бонвен.

Он је рекао да је план за ванредне ситуације одмах активиран када су пацијенти са тешким опекотинама почели да пристижу у новогодишњој ноћи.

- Навикли смо на трауме и несреће на скијању, али ово су биле веома тешке повреде - истакао је Бонвен за Телевизијску станицу Свис Романд.

Када се велики дио површине коже опече, тијело више нема никакву заштиту, објаснио је Бонвен.

- Као резултат повреда, тијело веома брзо упада у метаболички стрес. Многи пацијенти ће вјероватно морати да се лијече на интензивној нези неколико мјесеци - навео је директор болнице у Сиону која се налази око 25 километара од Кран Монтане.

У несрећи која се догодила у популарном бару у Кран Монтани у Швајцарској 1. јануара око 1.30, погинуло је најмање 47 особа, док је повријеђено 115, а међу гостима је било и доста тинејџера.

Подијели:

Тагови:

Швајцарска

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

Свијет

Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

5 ч

0
Идентификована прва жртва стравичног пожара

Свијет

Идентификована прва жртва стравичног пожара

7 ч

0
Швајцарска прогласила петодневну жалост

Свијет

Швајцарска прогласила петодневну жалост

9 ч

1
Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

Свијет

Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

19 ч

0

Више из рубрике

Шест глобалних сценарија за 2026. годину

Свијет

Шест глобалних сценарија за 2026. годину

2 ч

0
Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

Свијет

Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

3 ч

0
Десет особа отровано у Њемачкој: Средство за чишћење им сервирано као пиће

Свијет

Десет особа отровано у Њемачкој: Средство за чишћење им сервирано као пиће

3 ч

0
Тајланд Камбоџа

Свијет

Више од 100 погинулих у саобраћајкама током прославе Нове године

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

17

24

Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

17

13

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

16

59

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

16

59

Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner