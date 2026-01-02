Logo
Идентификована прва жртва стравичног пожара

Идентификована прва жртва стравичног пожара
Фото: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Идентификована прва жртва стравичног пожара у познатом швајцарском скијалишту. Ријеч је о 17-годишњем италијанском играчу голфа Емануелу Галепинију.

Његово име објавио је Италијански голф савез, који је саопштио да жали због смрти "младог спортисте који је био отјелотворење страсти и истинских вриједности".

"У овом времену велике туге, наше су мисли с његовом породицом и свима који су га вољели", поручили су из савеза.

Швајцарска полиција упозорила је да би могло проћи неколико дана или чак седмица да се идентификују све жртве, којих је до сада 47.

Тачан број људи који су били у бару када је избио пожар остаје нејасан, а полиција није прецизирала колико их се још увијек води као нестало. Зна се само да је преко 100 особа повријеђено.

Главна тужитељка кантона Валаис гдје се налази бар "Кранс-Монтана" у ком је избио пожар, казала је да су уложени значајни ресурси "како би се идентификовале жртве и њихова тијела што прије вратила породицама".

Она је рекла и да не може да коментираше извјештаје да су упаљене прскалице проузроковале пожар.

"Истрага је у току. Утврдиће се тачне околности онога што се догодило", рекла је, додајући да ће се испитати и да је бар у ком је ватра избила током прославе Нове године испуњавао безбједносне стандарде и да ли је имао имао потребан број излаза.

