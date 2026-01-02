Швајцарска прогласила петодневну жалост

Извор:
РТРС
02.01.2026
08:18
Коментари:1
Швајцарска је прогласила петодневну жалост након што је у пожару који је захватио популарни бар у скијашком одмаралишту Кран-Монтана у новогодишњој ноћи погинуло више од 47 особа, а 115 повријеђено.
Грађани одају пошту страдалима, а истрага и идентификација жртава се настављају.
У несрећи која се у новогодишњој ноћи, догодила сат и по након поноћи, страдали су углавном млади људи од 16 до 26 година.
Још траје службена истрага о узроку пожара, а Швајцарска полиција искључила је могућност да је ријеч о терористичком нападу.
