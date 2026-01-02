Logo
Large banner

Швајцарска прогласила петодневну жалост

Извор:

РТРС

02.01.2026

08:18

Коментари:

1
Швајцарска прогласила петодневну жалост
Фото: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Швајцарска је прогласила петодневну жалост након што је у пожару који је захватио популарни бар у скијашком одмаралишту Кран-Монтана у новогодишњој ноћи погинуло више од 47 особа, а 115 повријеђено.

Грађани одају пошту страдалима, а истрага и идентификација жртава се настављају.

У несрећи која се у новогодишњој ноћи, догодила сат и по након поноћи, страдали су углавном млади људи од 16 до 26 година.

Још траје службена истрага о узроку пожара, а Швајцарска полиција искључила је могућност да је ријеч о терористичком нападу.

Подијели:

Тагови:

Швајцарска

Дан жалости

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

Свијет

Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

14 ч

0
Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

Свијет

Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

14 ч

0
Већ данима се не смирују протести у Ирану: Демонстранти покушали да упадну у владину зграду

Свијет

Већ данима се не смирују протести у Ирану: Демонстранти покушали да упадну у владину зграду

14 ч

0
Мирошник: Зеленски и европски лидери додају немогуће услове у мировни споразум

Свијет

Мирошник: Зеленски и европски лидери додају немогуће услове у мировни споразум

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Прворођена беба у Градишци награђена са 1.000 КМ

11

48

Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?

11

42

Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

11

37

Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

11

35

Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner